Emil Wakim sale SNL en la temporada 51 SHATH UP

Emil Wakimquien tenía un papel de jugador destacado en NBC «Saturday Night Live«Para una sola temporada, dejará el escaparate nocturno, reveló en un comunicado en las redes sociales el miércoles.

«No volveré a ‘SNL«El próximo año», reveló el comediante en Instagram. «Fue un golpe de llamado para recibir, pero estoy muy agradecido por mi tiempo allí».

Su partida sigue a la del miembro del reparto Devon Walker, quien reveló el lunes que dejaría el programa después de tres temporadas. Un portavoz de NBC para el programa no pudo ofrecer comentarios inmediatos.

A fines de agosto es el momento típico para que los productores en el pilar de la NBC tomen decisiones sobre el talento y si recalibrar el elenco. Cada año, antes del comienzo de una nueva temporada, «Saturday Night Live» generalmente ve que algunos miembros del reparto de larga data se van por nuevos desafíos. En algunos casos, los productores pueden decidir que el personal más nuevo no se ha «destrozado» en el programa.

Lorne Michaels, el productor ejecutivo de «SNL», dijo al medio de comunicación Puck la semana pasada que tenía la intención de revelar cambios de reparto en los próximos días. Se ha especulado que los movimientos de este año pueden incluir miembros senior del elenco, así como los más nuevos.

Wakim se unió al programa el año pasado a tiempo para su temporada del 50 aniversario. Muchas de sus contribuciones fueron vistas en segmentos en «Actualización de fin de semana».

Se une a las crecientes filas de los miembros del elenco de la primera temporada «SNL» que no hicieron el corte por un segundo. Brooks Whelan, Noel Welles, Chloe Troast, Michaela Watkins, Luke Null, Jerry Minor y John Rudnitsky están entre otros que están en esa lista selecta.

El comediante agradeció a Michaels en sus comentarios en las redes sociales y dijo que tenía «mucha suerte de traer algo de mí mismo allí y decir cosas en las que creía». No articuló ningún trabajo futuro, pero dijo que estaba «emocionado por cualquier capítulo que viene a continuación. Esto es para hacer más arte sin compromiso».