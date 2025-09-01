Emil Dardak miró hacia abajo para ver su oficina carbonizada quemada, su mensaje hizo que los internautas se toquen

Surabaya, vivo – Eventos impactantes sucedieron al vicegobernador de Java Oriental, Emil Elestianto Dardak Alias Emil Dardak. Su oficina en el lado oeste del edificio Grahadi, Surabaya, fue quemada el sábado 30 de agosto de 2025. Este incendio hizo que la habitación que había sido el centro de sus actividades ya no podía salvarse.

Marido del artista Arumi Bachsin Parecía venir directamente a la ubicación del fuego. En un video que compartió a través de Instagram, Emil mostró la condición de la habitación que ahora solo dejaba escombros. Su rostro se ve lleno de preocupación al rastrear parte por parte del espacio de trabajo que ha sido un lugar para formular diversas políticas. Desplácese por la información completa, ¡vamos!

«El lado occidental del edificio Grahadi que está adyacente a la carretera afectada del incidente, y su condición ha sido quemada», escribió Emil en su declaración de carga, citado el lunes 1 de septiembre de 2025.

Emil también explicó que el área ardiente no era solo su oficina, sino también otras unidades que tenían un papel importante en los servicios públicos.

«En este lugar hay una serie de unidades de trabajo del gobierno provincial, incluidas nuestro espacio de asignación y oficinas de medios. Aquí es donde hasta ahora la formulación, la formulación de políticas y servicios comunitarios, incluida la presencia de varios elementos de las instituciones comunitarias y asociadas.

No solo eso, Emil afirmó estar más preocupado por el daño a otras instalaciones públicas que también se vieron afectadas.

«Estamos aún más preocupados por la destrucción de instalaciones que utilizan directamente la comunidad, como los espacios públicos, así como una colección de museos en Kediri que se saquean. El gobierno siempre trabajará intensamente para restaurar la conductividad de la situación en beneficio de la comunidad», concluyó.

En su carga, Emil también expresó sus esperanzas y oraciones para que todas las partes se mantengan fuertes para enfrentar esta terrible experiencia.

«Por favor, presione su bendición, y que después de este momento, con el espíritu de introspección, todas las personas del público podremos trabajar mejor en el futuro», agregó.

Como una figura pública, así como una pareja de celebridades, la carga de Emil inmediatamente llamó la atención de los ciudadanos. Muchos sienten lástima de ver a la oficina del vicegobernador de la quemadura de Java Oriental, pero no unos pocos que elogiaron la actitud tranquila y la empatía que mostró.

El apoyo también fluyó de varias partes, incluidos los fanáticos de Arumi Bachsin, quienes esperaban que Emil y las filas del gobierno pudieran aumentar de inmediato de este incidente.

«El Sr. Emil Sy lloró a verlo … Oh Allah Astaghfirullah, espero que mejore rápidamente, Aamiin Yarobballamin», dijo Netizen.

«Esperemos que el pueblo javanés se cuide entre sí entre los residentes … no usen mucha violencia de oración, no nos convertiremos en tierra y fertilizantes de las semillas malvadas de aquellos que quieren obtener impulso para sus intereses … Java Oriental siempre es genial», otra oración.

«Oh Allah, ¿cómo es que incluso te veo, veo a BPK, mi vicegobernador», escribió el ciudadano?