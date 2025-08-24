VIVA – Cremonés Historia de registro en la Serie A. por primera vez, Emil Daring Mulyadi y sus amigos derrotaron con éxito AC Milán En casa del oponente, San Siro.

El partido histórico duró hora local del sábado por la noche. Cremonese ganó por poco 2-1 sobre el Rossoneri, un resultado que también talló una nota especial según los datos de OPTA.

Anteriormente, Cremonese había ganado en el San Siro. Pero sucedió en 1992, cuando derrotan al Inter de Milán. Esta es la primera vez que Milán ha sido víctima.

En esta victoria histórica, Emil Audero se desempeñó brillantemente. El portero de sangre indonesia realizó una serie de rescate crucial, incluido confrontar una oportunidad de oro que podría hacer que Milán equipara el puntaje.

El entrenador Camonese, Davide Nicola, no pudo ocultar su felicidad. Para él, esta victoria no solo es histórica para el club, sino también especialmente especial.

«Esta es también mi primera victoria sobre Allegri. Lograr resultados como este en un estadio como este no es estadísticamente fácil», dijo Nicola, según lo citado por el sitio web oficial del club.

Nicola tasa, nació el éxito de Foster Children gracias al juego lleno de determinación desde los primeros minutos.

«Los jugadores juegan bien con la intensidad correcta», dijo.

También elogió el espíritu inflexible de su equipo. A pesar de que estaban deprimidos, aún podían mantener el enfoque y la victoria histórica de bloqueo.

«No nos dimos por vencidos cuando fuimos presionados. Repito, estadísticamente, esto es algo raro», continuó.

Además, Nicola enfatizó que la victoria sobre Milán demostró la importancia del trabajo en equipo. Sin eso, según él, Cremonese fue difícil de competir en la Serie A.

«La victoria de hoy muestra que el trabajo en equipo es muy importante. Si no creemos de esta manera, solo obtendremos unos pocos puntos», dijo el entrenador italiano.

Este resultado no es solo un gran golpe para AC Milan, sino que también levanta el Cremonés moral que ahora figura como uno de los equipos de sorpresas al comienzo de la temporada 2025/2026 de la Serie A.