Emil Audero fue tachado, el equipo nacional indonesio confía en estos 4 porteros para la calificación de la Copa Mundial 2026





Yakarta, Viva – Equipo nacional indonesio confirmado sin Emil Daring En dos partidos importantes, la cuarta ronda de los clasificatorios de la Copa Mundial de la Zona Asiática 2026. El portero de Cremonese debe estar ausente después de que los resultados del examen de MRI mostraron que no estaba en forma.

Esta noticia fue anunciada directamente por el entrenador Patrick Kluivert a través del sitio web oficial de Kitagaruda.id, viernes (3/10).

«Hoy hablé con Emil por teléfono después de someterse a MRI, y se aseguró de que no pudiera aparecer contra Arabia Saudita e Irak. Esto ciertamente perdió en grande porque la calidad de Emil fue muy buena. Al ver su última aparición, esto fue realmente un golpe para el equipo», dijo Kluivert.

La ausencia de Emil hizo que Kluivert llamara inmediatamente la adición del portero para mantener el poder debajo del bar. Aquí hay cuatro porteros que ahora están entrando en el equipo de Garuda:

Indonesia se enfrentará a Arabia Saudita el jueves (9/10) e Irak el domingo (12/10) WIB. Estos dos juegos fuera de casa son muy cruciales porque solo los campeones grupales califican automáticamente para las finales de la Copa Mundial 2026. Mientras que el segundo rango debe someterse a una relación sexual.

Kluivert insistió en que su equipo tenía que funcionar más agudo, especialmente en la utilización de bolas muertas.

«Sabemos que representamos a los países grandes. Lo más importante es la ejecución. Debemos saber lo que queremos hacer y lo que queremos lograr», dijo Kluivert.

Página siguiente La ausencia de Emil Audero claramente pierde mucho. Pero con la combinación de Nadeo, Ernando, Paes y Reza, el equipo nacional indonesio todavía tiene una fuerte munición para enfrentar a dos oponentes pesados ​​en las clasificatorias de la Copa Mundial 2026.









