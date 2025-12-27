Emil Audero entra entre los cuatro mejores porteros de la liga italiana, estadística superior a Mike Maignan

VIVA – Actúa Emil Audero En la Liga italiana la temporada 2025/2026 sigue acaparando la atención. Portero Selección Nacional de Indonesia Ahora se encuentra entre los porteros más consistentes hasta la semana 16, a pesar de que las lesiones lo obstaculizaron al comienzo de la temporada.

juntos cremoneseEmil mostró un papel vital entre los palos. Su rendimiento estable pone su nombre a la altura de los mejores porteros Serie A.

Medios Italia, Tuttomercatowebcolocando a Emil Audero como el cuarto mejor portero de la Liga Italiana 2025/2026 hasta la semana 16. Emil logró una puntuación media de 6,38 en un total de 12 apariciones con Cremonese.



El portero de la selección de Indonesia, Emil Audero. Foto : Instagram @timnasindonesia

Este logro es bastante impresionante, considerando que Emil estuvo ausente por lesión. Tras volver a jugar, el portero nacido en Indonesia pudo responder a la confianza con una sólida actuación, incluida la de dejar cinco porterías a cero.

La portería a cero de Emil se produce en partidos importantes, como la victoria por 2-0 sobre el Génova y el empate sin goles contra la Lazio. Este resultado es una señal positiva para la continuación de su carrera en la casta más alta del fútbol italiano.

La primera posición en la lista de mejores porteros sigue ocupada Mike Maignan de AC Milán con un valor de 6,57. Sin embargo, si nos fijamos en los datos estadísticos individuales, la contribución de Emil en realidad parece más destacada.



El portero del AC Milan, Mike Maignan.

Según los datos de Squawka, Emil registró 47 salvamentos, nueve salvamentos por delante de Maignan. El porcentaje de ahorro de Emil también es mayor, alcanzando el 81,03 por ciento, mientras que Maignan alcanza el 74,51 por ciento.

Emil no sólo destaca en el aspecto salvador, sino que también participa activamente en la distribución del balón. Registró 487 pases a lo largo de la temporada, más que Maignan que registró 424 pases.

En la misma lista, el segundo mejor portero es Wladimiro Falcone del Lecce con una puntuación de 6,43. Elia Caprile (Cagliari) le siguió en tercera posición con una puntuación de 6,41, mientras que Mile Svilar (AS Roma) quedó en quinta posición con una puntuación de 6,34.

Esta evaluación es todavía temporal. Con la competición apenas a mitad de temporada, la posición de los porteros en la máxima categoría tiene potencial para cambiar a medida que avanza la Liga italiana.