Emil Audero desapareció contra el club matriz, la victoria del equipo del equipo rico indonesio para flotar

VIVA – Como 1907 tuvo que estar satisfecho de compartir puntos después de ser retenido a un empate Cremonés con un puntaje de 1-1 en la continuación de la Liga italiana 2025/2026. El duelo tuvo lugar en el estadio Giuseppe Senigaglia, WIB del sábado por la noche, 27 de septiembre de 2025.

El anfitrión Como ganó por primera vez a través del gol de Nico Paz en el minuto 32. Sin embargo, Cremonese logró responder a través del cabezazo de Federico Baschirotto en el minuto 69.

Como se vio obligado a cerrar el partido con solo 10 jugadores después de que Jesús Rodríguez fue recompensado con una carta roja directamente en el minuto 82.

Este partido es en realidad un momento especial para el portero Equipo nacional Indonesia, Emil DaringFrente a su club matriz como. Además, el arquero sangriento de Lombok todavía está bajo contrato hasta junio de 2028 con el club propiedad del empresario indonesio.

Desafortunadamente, Audero realmente canceló apareciendo como iniciador. Sufrió una lesión muscular durante la calefacción y fue reemplazado por un portero de respaldo, Marco Silvestri. La ausencia de Audero claramente pierde mucho, dada su impresionante actuación en la Serie A.

Como tuvo una oportunidad de oro en el minuto 17 a través de Nicolas-Gerrit Kuhn, pero su disparo aún se disparaba. El entrenador Cesc Fábregas hizo un cambio rápido cuando Sergi Roberto fue herido y fue reemplazado por Lucas da Cunha.

El objetivo de apertura de Como nació de la brillante acción de Rodríguez en el lado izquierdo. Envió un pase maduro de Paz con su pie izquierdo, anotando su tercer gol esta temporada.

Sin embargo, el dominio de Cremonese en la segunda mitad produjo resultados. Baschirotto usó con éxito un fútbol de esquina para engañar al balón en la meta y igualar.

El desastre de Como se adelantó al final de la pelea después de que Rodríguez estuvo involucrado en un incidente con el defensor cremonés Felipo Terraciano. Después de la revisión VAR, el árbitro presentó una tarjeta roja directamente.

Hasta que sonó el largo silbato, la partitura 1-1 permaneció. Como tampoco pudo ganar frente al público.