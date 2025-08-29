Italia, Viva – Serie A Italia nuevamente presenta un momento especial para los amantes del fútbol en el país. Dos jugadores del equipo nacional indonesio, Emil Daring Mulyadi y Jay idzesigualmente abajo como titular en un duelo Cremonés contra SassuoloViernes 29 de agosto de 2025.

Se confía en que Emil Audero mantiene al portero de Cremonese, mientras que Jay Idzes apareció en el corazón de la defensa de Sassuolo. La segunda reunión estuvo repentinamente en el centro de atención del público indonesio, considerando que estos dos nombres a menudo se mencionan en el discurso para fortalecer el equipo nacional de Garuda a través de la vía naturalizada.

Se produjo un momento cálido en el pasillo del estadio antes del partido. Audero e idzes se ven saludándose de cerca, aunque unos minutos más tarde tienen que luchar ferozmente en el campo.

El partido en sí comenzó en 23.30 WIB, y no unos pocos fanáticos indonesios que esperaban cómo la aparición de estas dos estrellas de descenso.

La presencia de Audero e idzes en la Serie A no solo da color a sus respectivos clubes, sino que también agrega un sentido de orgullo para los partidarios indonesios que ven que el hijo de la nación puede competir en la Liga Top Europea.

