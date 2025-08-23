Italia, Viva – Cremonés creando una gran sorpresa al derrotar AC Milán 2-1 en la primera semana del partido de la Serie A esta temporada en el Estadio de San Siro el domingo 24 de agosto de 2025.

Los objetivos de Federico Baschirotto y Federico Bonazzoli confirmaron tres puntos para el equipo de promoción, mientras que Strahinja Pavlovic anotó para Milán.

Esta victoria trajo a Cremonese al segundo lugar en la clasificación, mientras que el AC Milan ocupó el puesto 18 con cero puntos, se dijo la página de la Liga italiana.

Milán atacó inmediatamente. En el cuarto minuto, Santiago Giménez casi abrió el marcador, pero su patada golpeó al jugador contrario solo golpeó el poste.

La segunda oportunidad se produjo en el minuto 17 a través de una patada de prevención estupante desde fuera del cuadro de penalización, pero se desvió.

Un minuto después, el objetivo de Giménez fue anulado debido a fuera de juego después de terminar un pase largo con una patada dura.

Cremonese comenzó a encontrar ritmo en el minuto 23. Federico Bonazzoli utilizó la brecha en defensa de Milán, pero su patada fue empujada por el portero Mike Maignan.

Cremonese luego anotó en el minuto 28. Federico Baschirotto anotó a través de un fuerte encabezado después de recibir un cebo de Giuseppe Pezzellayang que Maignan no pudo detener.

Milán igualó hacia el final de la primera mitad. Alexis Saelemaekers usó el error de la línea de fondo de Cremonese, quien se apoderó de la pelota y pasó al Estupinan.

La Cruz Estupinante fue dirigida por Strahinja Pavlovic para conquistar el portero Emil Audero para que el puntaje cambió 1-1.

En la segunda mitad, Milán aumentó la presión. En el minuto 53, Luka Modric y Christian Pulisic amenazaron el gol de Cremonese con una patada de larga distancia y una patada dura, pero Audero tuvo un rendimiento brillante con dos rescate crucial.

Malick Fofana también tuvo una oportunidad, pero Audero fue frustrado nuevamente.

Cremonese recuperó una ventaja de un gol en el minuto 61 a través del gol de Indah de Bonazzoli. Al recibir una cruz de Baschirotto, Bonazzoli anotó con una patada de Salto que estaba engañando a Maignan.

Milán continuó tratando de igualar, incluido Pulisic, que casi anotó en el minuto 64 con una patada curva, pero perdió el objetivo.

Durante la lesión, el último intento de Giménez desde un ángulo estrecho fue frustrado por Baschirotto, para garantizar la victoria de Cremonese.

Esta victoria es una fuerte señal de cremonona de que están listos para competir en la Serie A esta temporada, mientras que Milán debe aumentar de inmediato para mejorar su rendimiento.

Composición del jugador

AC Milan: Maigno, Tomomor (Chukwueze (65 ‘), Gabbia, Pavlovic, Saelemaeekers, Loftus-Cheek, Modric, Phofana, Estupinan, Pulisic, Giménez.

Cremonese: Audero, Terracciano, Baschirotto, Bianchetti (Ceccherini 84 ‘), Zerbin, Place, Grassi (Bondo 56’), Vandepte (Payere 56 ‘), Pezzella, Okereke (Sanabria 65’), Bonazzoli (de Luca 84 ‘).

