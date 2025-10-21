Emil Audero ausente, Cremonese no logra domar al Udinese

Italia, LARGA VIDA – cremonese nuevamente no pudo ganar en la Serie A 2025/26 sin un portero principal Emil Audero que sigue lesionado, sólo empató 1-1 contra Udinese en el Estadio Giovanni Zini, el martes por la mañana WIB.

La ausencia de Audero se hizo sentir nuevamente en la defensa cremonese. Se cree que el portero Marco Silvestri será titular, acompañado por Adrian Malovec y Lapo Nava en el banquillo.

Como resultado, a pesar de parecer sólido en varios momentos, Silvestri aún encajó un gol que hizo que Cremonese no pudiera sumar los tres puntos en casa.

Con este resultado, el Cremonese se mantiene estancado en la décima posición de la clasificación de la Serie A, con 9 puntos. El Udinese está un nivel por debajo con una diferencia de un punto, según informa la web oficial de la Liga italiana.

Cremonese empezó bien el partido. Apenas cuatro minutos después de iniciado el partido, el jugador cedido por el AC Milan, Filippo Terracciano, abrió el marcador con un fuerte disparo en el área.

Este rápido gol dio esperanzas de poner fin a la tendencia negativa después de cuatro partidos sin ganar, incluida una aplastante derrota por 1-4 ante el Inter de Milán.

Sin embargo, el Udinese supo recuperarse en la segunda mitad. En el minuto 51, Nicolo Zaniolo cabeceó un balón de Alessandro Zanoli para igualar el marcador 1-1.

Este gol puso de relieve la agudeza de Zaniolo, que volvió a ser el pilar de la delantera del equipo visitante.

Después del gol del empate, Cremonese intentó presionar al veterano delantero Jamie Vardy, quien tuvo una oportunidad de oro, pero su disparo fue bloqueado por un defensa del Udinese.

En el minuto 79, la mejor ocasión del Cremonese llegó con un tiro libre que se estrelló en el poste. Aunque siguieron presionando al final del partido, el marcador no cambió hasta que sonó el pitido final.

Póngase en fila:

cremonese: Marco Silvestri; Filippo Terracciano, Federico Baschirotto, Matteo Bianchetti; Alessio Zerbin, Martín Payero, Warren Bondo, Jari Vandeputte, Giuseppe Pezzella; Federico Bonazzoli, Jamie Vardy.

Udinese: Maduka Okoye; Saba Goglichidze, Christian Kabasele, Oumar Solet; Alessandro Zanoli, Jurgen Ekkelenkamp, ​​Jesper Karlstrom, Arthur Atta, Hassane Kamara; Nicoló Zaniolo, Vakoun Bayo.

