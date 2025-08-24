Emil Audero abre voz después de ayudar a Crémones a lanzar AC Milan

VIVA – Kiper equipo nacional Indonesia, Emil Audero, se desempeñó brillantemente mientras ayudaba Cremonés ganó la victoria histórica en el partido inaugural de la Serie A 2025/2026.

Cremonese con el estado de un equipo promocional se enfrentó directamente a un gran desafío, visitando la sede AC Milán El domingo por la mañana, 24 de agosto de 2025.

Calcula en papel, AC Milan es claramente más favorecido. El material y la experiencia del jugador hicieron que el Rossoneri se cree que era capaz de asegurar tres puntos.

Sin embargo, lo que sucedió fue todo lo contrario. Cremonese hizo una sorpresa con éxito al derrocar a AC Milan frente al público de San Siro.

El equipo de Davide Nicola ganó por poco 2-1. Federico Baschirotto abrió el marcador en el minuto 28, seguido del gol de Federico Bonazzoli en el minuto 61.

Milán había reducido el retraso a través de Strahinja Pavlovic durante el primer tiempo de lesión. Sin embargo, el puntaje final sigue siendo 2-1 para Cremonese.

Emil Audero se convirtió en una de las figuras importantes en la victoria. El portero de 28 años parecía confiado al hacer cuatro salvamentos cruciales.

No es sorprendente, después del partido, Emil mostró su felicidad a través de cargas en la historia de Instagram. «Victoria extraordinaria», escribió Audero brevemente.

La aparición del portero también recibió elogios directos del entrenador de Comonesa, Davide Nicola. Consideró que Emil parecía muy sólido debajo del travesaño.

«Creo que será una gran aparición incluso si perdemos», dijo Nicola, citada del sitio web oficial del club.

Aun así, Nicola enfatizó que el éxito de su equipo no fue solo una cuestión de apariencia de Emil. Según él, la victoria sobre AC Milan es el resultado del arduo trabajo de todos los jugadores.

«Emil es de hecho extraordinario, pero la clave de esta victoria es la contribución de todos los jugadores en el campo», dijo Nicola.