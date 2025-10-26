¡Emergencia! Los juegos de azar en línea se han dirigido a niños de escuela primaria y a personas sin hogar

Jacarta – El Fiscal General Adjunto de Delitos Generales (Jampidum), el Fiscal General Asep Nana Mulyana, reveló que, según datos del 12 de septiembre de 2025, los jugadores en línea o en línea en Indonesia están formados por niños de escuela primaria (SD) de hasta sin hogar.

“En términos de trabajo, también hay muchos agricultores alumno«Entonces lo siento, las personas sin hogar y demás también dominan a los jugadores de juego en línea (judol) que en realidad son tentadores», dijo Asep en un programa de entrevistas en Yakarta el domingo.

Dijo además que los estudiantes, especialmente los niños de escuela primaria, habían comenzado a apostar en línea, comenzando con máquinas tragamonedas pequeñas.

Mientras tanto, reveló que la demografía de los jugadores en línea manejada por la Fiscalía estaba dominada por hombres con un 88,1 por ciento o 1.899 personas, mientras que las mujeres representaban un 11,9 por ciento o 257 personas.

En cuanto al grupo de edad, dijo que la mayoría de los jugadores en línea se encuentran en el grupo de 26 a 50 años con 1.349 personas, seguido del grupo de 18 a 25 años con 631 personas, y el grupo de mayores de 50 años con 164 personas, y los menores de 18 años con 12 personas.

Por esta razón, dijo, la Fiscalía se unió a la Mesa para la Erradicación del Juego en Línea junto con el Ministerio Coordinador de Asuntos Políticos y de Seguridad (Kemenko Polkam), el Ministerio de Comunicación y Digital (Komdigi) y otros ministerios/instituciones para llevar a cabo una serie de esfuerzos, incluido el aumento de la alfabetización.

«La alfabetización significa que los juegos de azar en línea no son en realidad un juego, sino más bien una trampa que realmente nos hará sentir miserables a todos», afirmó. (Hormiga)