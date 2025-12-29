VIVA – Gerente Arsenal, Mikel Artetaindicando que el club está preparado para moverse en el mercado de fichajes de enero si no cede la crisis de lesiones que ha afectado a la plantilla.

Aunque varios jugadores principales están empezando a regresar, el problema de la disponibilidad de jugadores sigue siendo un gran desafío para los Gunners.

En las últimas semanas, el Arsenal ha recibido energía adicional con el regreso de Viktor Gyokeres, Noni Madueke, Gabriel Jesus, William Lintasa y Gabriel Magalhaes. Sin embargo, al mismo tiempo, la lista de jugadores lesionados sigue siendo larga.

En este momento, Kai HavertzCristhian Mosquera, Ben White, Jurrien Timber, Riccardo Calafiori y Max Dowman aún deben dar un paso al costado. Estas condiciones obligaron al Arsenal a realizar diversas improvisaciones, especialmente en la zaga.

Arteta incluso tuvo que jugar con centrocampistas como Christian Norgaard y Arroz Declan para tapar agujeros en el sector de defensa. Esta situación hizo que el Arsenal empezara a plantearse la opción de incorporar nuevos jugadores.

«Todo depende de la disponibilidad de determinados jugadores. La ventana de transferencias está ahí para eso», dijo Arteta.

«Somos el Arsenal. Tenemos que ver lo que necesitamos, monitorear activamente la situación y estar preparados si sucede algo. Que pueda suceder o no es otra historia. Nuestro trabajo es estar siempre preparados», continuó.

El técnico español subrayó que la dirección seguirá vigilando el estado de la plantilla en su conjunto, desde la primera línea hasta la zaga. Según Arteta, la profundidad del equipo es un factor crucial en la competición de esta temporada.

«Otros clubes tienen 24 o 25 jugadores en la plantilla. Hemos tenido más lesiones de las esperadas. Algunas son inevitables, pero queremos ser mejores y saber lo importante que es la disponibilidad de los jugadores», dijo Arteta.

En medio de esta situación, el Arsenal se prepara ahora para afrontar una dura prueba. Los líderes de la clasificación de la Premier League recibirán al Aston Villa, tercer clasificado, en un partido crucial y lleno de prestigio.

Este partido también fue un lugar de revancha para el Arsenal después de perder dramáticamente 1-2 ante el Aston Villa en el encuentro anterior en Villa Park. Unai Emery y su equipo están a sólo dos puntos y ciertamente apuntan a una segunda victoria consecutiva sobre el Arsenal.