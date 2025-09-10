Elvy Sukaesih prepara una sorpresa en Synchronize Fest 2025, colaboración especial con Tokyo Ska Paradise Orchestra

VIVA – Legend de la música indonesia Dangdut, Elvy sukaesihserá una de las estrellas que también se animó Sincronizar Fest 2025. Este festival de música de Cross -Genre se llevará a cabo durante tres días, a saber, los 3, 4 y 5 de octubre de 2025, en la Expo de Gambir Kemayoran, Yakarta.

Leer también: Hamdan Att murió, Rhoma Irama a Elvy Sukaesih lloraba



Curiosamente, Elvy no apareció solo. En el tercer día, precisamente el domingo 5 de octubre de 2025, colaborará con un grupo ska japonés mundial, Tokyo Ska Paradise Orchestra. Esta colaboración intercultural es una de las actuaciones más esperadas en el evento de este año. Desplácese hacia abajo para referirse al artículo completo.



Reina Dangdut, Elvy Sukaesih Foto : instagram.com/elvy_sukaesih/

Leer también: Synchronize anunció varias alineaciones Synchronize Fest 2025



En una conferencia de prensa Sincronizar festival 2025, Elvy expresó su gratitud para poder volver a aparecer en un gran escenario y tuvo la oportunidad de ofrecer algo diferente de lo habitual. Como se sabe, el año pasado Elvy también se convirtió en artista en el Synchronize Fest 2024.

«Estoy muy feliz esta tarde. Estoy agradecido, gracias a Dios ayer pude actuar en 2024. Incidentalmente, a los 60 años de 60 años, Elvy Sukaesih. Aparentemente ahora confiaba … Debo haber dejado de lado.

Leer también: Agarrar y dejar ir, Adiva Adelia parecía valiente en el corazón equivocado



En su declaración que estaba llena de emoción y entusiasmo, Elvy también recordó un momento especial en el que había actuado en Tokio con la misma banda, hace dos décadas. Su aparición en el Synchronize Fest se convertirá en una especie de reunión musical que es muy emotiva y significativa.

Elvy también implicaba que estaba preparando una sorpresa especial para la audiencia, aunque no se había revelado en detalle. ¿Es esa la reorganización de sus legendarias canciones en Ska Music? ¿O habrá un invitado especial en el escenario? Todos siguen siendo un misterio que será respondido en H.

Con una apariencia colaborativa que cruza este género y generación, Elvy Sukaesih demuestra que la música indonesia de Dangdut todavía tiene un gran atractivo en el escenario internacional.