‘Elvira Notari: Beyond Silence’ adquirido por First Hand Films

El distribuidor de First Hand Films, con sede en Suiza, ha tomado ventas mundiales en «Elvira Notari: Beyond Silence», que reconstruye la historia pasada por alto de la primera directora femenina de Italia, antes del estreno mundial del documental en el Festival de Cine de Venecia.

El doctor, dirigido por Valerio Ciriaci y se lanza en el Clásicos de Venecia Sección, combina películas y fotografías raras de los archivos de películas de Cineteca Nazionale de Italia y la Cineteca di Bolonia, conocida a nivel mundial como una entidad principal de preservación de películas, con las voces de artistas y académicos contemporáneos.

Entre 1906 y 1930, Notari creó más de 60 largometrajes que combinaban melodrama con representaciones crudas de la vida callejera de Nápoles. Estas obras pioneras cautivaron al público desde Nápoles hasta las comunidades de «Little Italy» en los Estados Unidos, entonces, bajo tensión en la censura fascista y la agitación familiar, Notari se retiró de la película.

Solo se dejan tres películas y algunos fragmentos de su trabajo hoy. «Se puso en silencio y la mayor parte de su trabajo se perdió», dijo Ciriaci en la declaración de su directores, y agregó: «Hoy, 150 años después de su nacimiento, Elvira regresa al centro del escenario gracias a los esfuerzos de los académicos que reclaman su lugar en la historia».

«Elvira Notari: Beyond Silence» es producida por Antonella di Nocera, con sede en Nápoles, y coproducida por Isaak Liptzin y Valerio Ciriaci. El DOC es editado por Francesca Sofia Allegra con cinematografía de Isaak Liptzin y presenta una partitura original de Silvia Cignoli.

«Desde Nápoles hasta el mundo, el legado de Elvira como pionero del cine mudo tiene una urgencia nacida de la vida cotidiana, de voces que alguna vez se pasaron por alto», dijo Di Nocera en un comunicado. «Esta película es nuestra forma de restaurarla a la historia y mostrar por qué su visión importa ahora».

Comentó la jefe de First Hand Films Esther Van Messel: «Una forma nueva e innovadora de celebrar a las mujeres en las artes nos ha unido con entusiasmo al fantástico equipo en su lugar». First Hand es conocido como un distribuidor que defiende la diversidad, las minorías, las voces femeninas y el nuevo talento.