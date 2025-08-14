‘Elsbeth’ temporada 3 emite a Julia Fox como estrella invitada

Julia Fox es la última estrella invitada en unirse al procedimiento policial de CBS «Elsbeth». Interpretará a un «influencer» de la ciudad de Nueva York en la tercera temporada del drama, un spin -off de «The Good Wife» y «The Good Fight».

Fox interpretará a Raquel DraBowski, descrito por CBS como una «viuda de Staten Island que se transformó en una exclusiva ‘Influencer de Grief de Grief’ de Nueva York y la estrella de la realidad en la exitosa serie ‘Black Veil'».

La temporada 3 de «Elsbeth» se estrena el 12 de octubre. El espectáculo está protagonizado por Carrie Preston como la detective de facto Elsbeth Tascioni. La mayoría del programa funciona como un misterio de «Howcatchem», en lugar de una «whodunit», lo que significa que la audiencia generalmente está al tanto de quién es el asesino al comienzo de cada episodio. La serie se estrenó en febrero de 2024 y comenzó su segunda temporada solo unos meses después de que la primera temporada terminó de emitirse.

Fox se une a una larga lista de ex alumnos de la estrella invitada de «Elsbeth», incluidos Matthew Broderick, Nathan Lane, Jane Krakowski, Jesse Tyler Ferguson, Mary-Louise Parker, David Alan Grier, Alan Ruck y Tracy Ullman, entre muchos otros. Se anunció recientemente que Stephen Colbert jugará un anfitrión nocturno en la temporada 3.

Fox, una modelo y personalidad de la moda desde hace mucho tiempo, irrumpió en Hollywood con su papel en las «gemas sin cortar» de los hermanos Safdie, en el que actuó frente a Adam Sandler. Pasó a protagonizar «No Movimiento repentino», «Presencia», «Idiotka» y «Fior di Latte», y tuvo un lugar de invitado memorable en la reciente comedia de situación de Hulu «Adults». A continuación, ella es la protagonista femenina frente a Marlon Wayans y Tyriq Withers en el thriller de fútbol de Universal «él».