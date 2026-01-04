Elon Musk todavía está confundido acerca de Tesla

Las Vegas, EN VIVO – Elon Musk volvió a cerrar el año con una confiada declaración sobre teslapero esta vez se considera que el reclamo está más alejado de la realidad del mercado automotriz global. La narrativa que se construyó parecía optimista, pero comenzó a resquebrajarse ante los datos de ventas transfronterizas.

Adaptado VIVA Automotriz de electrekEl domingo 4 de enero de 2026, el jefe de Tesla calificó al Modelo Y como el automóvil más vendido del mundo por tercer año consecutivo. La afirmación puede parecer impresionante, pero muchos analistas consideran que se parece más a una jerga de marketing que a una conclusión final basada en números.

En 2023, el estatus de automóvil más vendido del mundo merece ser atribuido al Modelo Y. Sin embargo, la situación cambia cuando entramos en 2024 y 2025, donde la competencia se volverá más dura y el dominio de Tesla ya no será absoluto.

A lo largo de 2025, las tendencias de ventas globales muestran un cambio significativo. Se prevé que el Modelo Y ya no liderará, e incluso es probable que caiga al tercer lugar detrás de los dos modelos insignia de Toyota.

Se prevé que el Toyota RAV4 recupere la primera posición con un volumen de alrededor de 1,2 millones de unidades al año. El Corolla también sigue fuerte con ventas estimadas de más de un millón de unidades, aunque experimentó una caída en comparación con el año anterior.

Por el contrario, se estima que las ventas globales del Model Y se reducirán anualmente en dos dígitos. Esta disminución indica que el atractivo de Tesla está comenzando a erosionarse en medio de la avalancha de modelos híbridos y convencionales más asequibles.

Otro problema que a menudo se destaca es la falta de transparencia de Tesla a la hora de publicar datos de ventas. La compañía solo informa números combinados del Modelo 3 y del Modelo Y, lo que dificulta verificar las afirmaciones individuales de cada modelo.

Esta condición abre espacio para que Musk haga grandes afirmaciones en las redes sociales sin ser verificado de inmediato. Los analistas globales tardaron meses en recopilar datos de registro de docenas de países para obtener una imagen completa.

Por otro lado, el mapa competitivo coche electrico el mundo también ha cambiado drásticamente. BYD superará oficialmente a Tesla como el mayor fabricante de vehículos eléctricos puros a nivel mundial en 2025.

El fabricante chino registró un crecimiento significativo, mientras que Tesla experimentó una disminución en las entregas anuales. La diferencia de cientos de miles de unidades es una fuerte señal de que las direcciones de crecimiento de las dos empresas son ahora opuestas.