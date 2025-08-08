VIVA – Tesla Volver para hacer un avance dando un paquete existencias solo un valor de $ 29 mil millones o alrededor de Rp474 billones para su CEO, Elon almizcle. Este regalo tiene como objetivo garantizar que el almizcle siga siendo el líder compañía Hasta al menos 2027, así como una compensación por el paquete salarial anterior por valor de $ 50 mil millones que fue cancelado por el tribunal el año pasado.

¿Por qué se da este paquete de acciones?

Esta decisión fue tomada después de que el Tribunal de Delaware canceló el paquete de compensación Musk 2018. El tribunal evaluó que había debilidades en el proceso de aprobación del consejo y se sintió injusto para los inversores. Para superar este problema y mantener el enfoque de Musk en Tesla en medio de las muchas otras empresas que dirige, se forma un comité especial. Este comité cree que este nuevo paquete de acciones será un fuerte incentivo.

Además, este paquete de acciones también aumentará gradualmente los derechos de voto de Musk en la Junta Directiva. Como el mayor accionista con un 13% de acciones, este paso fortalecerá aún más su posición en la empresa.

Términos y condiciones de los paquetes de valores

Este paquete de acciones no puede ser propiedad directa de Musk. Las acciones solo serán suyas si todavía ocupa un puesto de liderazgo hasta 2027 curiosamente, si la apelación de Musk relacionada con el paquete de compensación de 2018 es exitosa, este nuevo paquete de acciones se perderá o reducirá.

Desafío enfrentado por Tesla

Además de las noticias de este paquete de acciones, Tesla enfrentó varios desafíos serios. El valor de las acciones de la compañía ha disminuido, y en medio de esto, Musk se había convertido en asesor del presidente Donald Trump, quien según el informe de Reuters, causó que la lealtad de la marca Tesla disminuyera dramáticamente.

La compañía también fue criticada debido a la estrategia del almizcle que se centró más en la robótica y vehículo Autónomos, mientras que las actualizaciones en líneas de vehículos tradicionales son muy mínimas. Sus servicios autónomos de viaje compartido en Austin, Texas, también se consideran rezagados detrás de competidores como Waymo.

Sin mencionar que el Jurado federal declaró recientemente el Sistema de Asistencia para el Conductor de Tesla como una de las causas de los accidentes fatales en 2019. La disminución de las ventas en el segundo trimestre también fue una preocupación, especialmente con el potencial de pérdida de incentivos de vehículos eléctricos bajo el nuevo gobierno de Trump. Tesla también puede perder importantes ingresos de la venta de crédito de emisiones, porque los líderes de la EPA Trump eliminaron multas por el no complemento de los estándares de eficiencia.