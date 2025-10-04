Elon Musk se convirtió en la primera persona con un patrimonio neto de casi US $ 500 mil millones, Tesla a SpaceX Jack of Property

Yakarta, Viva – Bos Tesla, Elon almizclesostenga oficialmente el título como la primera persona en tener riqueza neto cerca de US $ 500 mil millones o RP8,282.5 billones (tipo de cambio estimado de RP16,565 por dólar estadounidense), según Forbes. El aumento en la propiedad de Musk fue impulsado por ganancias de rebote Tesla comparte y otros aumentos de valoración de inicio, Spacex y Xai, este año.

Con la riqueza de almizcle alcanzando cientos miles de millones Más allá de sus competidores, Larry Ellison, quien ocupó el segundo lugar en la lista de Forbes con una riqueza de alrededor de US $ 350.7 mil millones.

Elon Musk posee el stock de Tesla de más del 12.4 por ciento. A lo largo de 2025, el emisor de productor de vehículos eléctricos registró un fortalecimiento de más del 14 por ciento, por lo que agregó alrededor de US $ 6 mil millones a la riqueza privada de Musk.

Los inversores comenzaron a mostrar optimismo para las acciones de Tesla después de que Musk se centró en su compañía y dejaron el período de varios meses pasados ​​en la Casa Blanca. La intervención de Musk en el gobierno de los Estados Unidos (EE. UU.) A principios de este año hizo que las acciones de Tesla estallen.

Elon Musk en la ceremonia de inauguración de Donald Trump se convirtió en presidente de los Estados Unidos (EE. UU.) El 20 de enero de 2025.

«Musk regresó al centro de atención de la compañía después de unos meses en la Casa Blanca», dijo el presidente del Consejo de Tesla, Robyn Denholm, citado Yahoo finanzas el sábado 4 de octubre de 2025.

Musk realizó agresivamente una compra de las acciones de Tesla por valor de alrededor de US $ 1 mil millones. La acción tiene como objetivo fortalecer la gran confianza en el futuro de Tesla, que compite para hacer la transición de los fabricantes de automóviles a una empresa superior en los campos de la inteligencia artificial (IA) y la robótica.

Sin embargo, la presión del margen y la disminución (Big Capitalización/Big Cap).

La startup de Musk AI, XAI, también experimentó un aumento en la valoración de US $ 75 mil millones en julio de 2025, según los datos de PitCbook. Según los informes, la compañía está dirigida a un capital de US $ 200 mil millones después de la recaudación de fondos, pero Musk negó que Xai estuviera buscando fondos.

SpaceX también experimentó un aumento significativo en la valoración. Informe sobre el plan para vender acciones internas por valor de US $ 400 mil millones. El logro de Musk no es solo un número, sino que también refleja su gran influencia en el mundo de la tecnología, el automóvil y el espacio.