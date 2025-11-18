Elon Musk insulta a Billie Eilish en medio de una pelea: ella no es la más inteligente

Elon Musk finalmente ha reaccionado Billie Eilish‘s derribo lleno de palabrotas al intentar menospreciar la inteligencia del ganador del Grammy. Respondiendo en X a una publicación sobre la crítica original de Eilish, Musk respondió: «Ella no es la herramienta más inteligente del cobertizo».

Eilish criticó a Musk a principios de este mes como una “maldita y patética cobarde” por no donar su dinero a los esfuerzos de ayuda humanitaria. La declaración del cantante fue una reacción a un carrusel de fotos publicado en Instagram por el grupo activista My Voice, My Choice que desglosó las muchas formas en que Musk podría usar gran parte de su dinero para ayudar al mundo a medida que se acerca al punto de referencia de convertirse en el primer billonario del mundo. Los ejemplos incluyeron gastar 40 mil millones de dólares al año para acabar con el hambre en el mundo para 2030 y pagar alrededor de 2 mil millones de dólares al año para reducir el estatus de especie en peligro de extinción de 10,433 animales.

Se está convirtiendo en algo habitual que Eilish denuncie la riqueza extrema en los EE. UU. Anteriormente fue noticia mientras daba un discurso de aceptación en los premios Wall Street Journal Innovator Awards, en el que criticó a los multimillonarios y los instó a regalar su dinero. A la ceremonia asistió el cofundador de Facebook, Mark Zuckerberg.

«Estamos en un momento en el que el mundo es muy, muy malo y muy oscuro y la gente necesita empatía y ayuda más que nunca, especialmente en nuestro país», dijo Eilish en la sala. «Los amo a todos, pero hay algunas personas aquí que tienen mucho más dinero que yo. Si son multimillonarios, ¿por qué son multimillonarios? Sin odio, pero sí, regalen su dinero, bajitos».

El disgusto de Musk se publicó unas horas antes de su plataforma de redes sociales X. sufrió cortes generalizados debido a problemas técnicos en el proveedor de servicios de ciberseguridad Cloudflare. La compañía señaló que recibió “un aumento en el tráfico inusual” el martes por la mañana. Otros servicios afectados por los problemas de Cloudflare incluyeron ChatGPT y Sora de OpenAI, Letterboxd, Shopify, Uber, Canva, Grindr y League of Legends de Riot Games.