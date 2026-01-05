Jacarta – multimillonario Elon Musk ha indicado su intención de financiar candidatos republicanos en las elecciones de mitad de período del Congreso a finales de este año, diciendo que COMO sufrirá destrucción si el Partido Demócrata recupera el poder en el Parlamento.

El director ejecutivo de Tesla y SpaceX comentó una publicación en las redes sociales X de un influencer conservador, quien afirmó que «Según se informa, Elon Musk financiará completamente al Partido Republicano para ayudar al presidente». Donald Trump recuperar el control total en las elecciones intermedias del próximo noviembre».

También respondió al mensaje advirtiendo que «Estados Unidos será destruido si gana la izquierda radical». El Partido Demócrata «abrirá las compuertas a los inmigrantes ilegales y al fraude». «Y eso no es Estados Unidos», subrayó Elon Musk, citado en el sitio. Rusia hoyLunes 5 de enero de 2026.

En diciembre de 2025, Axios informó, basándose en fuentes confiables, que Musk había enviado recientemente un «gran cheque» a los republicanos para que lo utilizaran durante las elecciones al Congreso, con planes de donar más a lo largo del año.

Los republicanos han sufrido una serie de derrotas frente a los demócratas en elecciones especiales el año pasado, incluso en estados tradicionalmente considerados sus bastiones.

El apoyo a Donald Trump ha disminuido desde que comenzó su segundo mandato, y una encuesta de Economist/YouGov a principios de esta semana mostró que el presidente termina el año con un índice de aprobación del 39 por ciento y un índice de desaprobación del 56 por ciento.

Elon Musk, que alguna vez fue un aliado cercano de Trump durante las elecciones presidenciales de 2024, donó 290 millones de dólares y se convirtió en el principal donante de la campaña.

Al asumir el cargo, el presidente lo nombró jefe del recién creado Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) para reducir los costos del gobierno federal.

La relación de Musk con Trump se agrió en junio de 2025 debido al proyecto de ley emblemático del presidente, al que llamó un «proyecto de ley grande y hermoso», que amplió significativamente el gasto federal.

El multimillonario, que renunció como jefe de DOGE en medio de la disputa, calificó la legislación de “abominación repugnante”, acusó al presidente de tener vínculos con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein y consideró crear su propio partido para debilitar al Partido Republicano.