Elon Musk es cada vez más inigualable: una riqueza de 12.500 billones de IDR equivale a tres de las personas más ricas del mundo

Jacarta – Riqueza limpio Elon Musk está de nuevo en el centro de atención mundial por hacer una nueva historia. El fundador de Tesla y SpaceX se ha convertido oficialmente en la primera persona del mundo con un patrimonio neto de más de 700 mil millones de dólares, alrededor de 11.726,7 billones de IDR (tipo de cambio estimado de 16.670 IDR por dólar estadounidense).

El aumento de la riqueza de Musk se produjo después de que un tribunal de Estados Unidos restableciera el paquete de compensación de Tesla que había sido cancelado. Esta decisión provocó que la riqueza de Musk aumentara drásticamente a 749 mil millones de dólares o alrededor de Rp. 12.547,6 billones, confirmándolo así como hombre mas rico en el mundo por un margen casi inigualable.

Citado de Noticias18El patrimonio neto de Musk supera los activos combinados de las tres personas más ricas después de él, a saber, Larry Page, Larry Ellison y Jeff Bezos. La diferencia entre la riqueza de Musk y la de la segunda persona más rica del mundo ha alcanzado casi 500 mil millones de dólares.

La Corte Suprema de Delaware restableció las opciones sobre acciones del paquete salarial de 2018 de Musk. El paquete fue invalidado previamente por un tribunal inferior en 2024 y calificado de irrazonable. Sin embargo, la última sentencia afirmó que la cancelación fue incorrecta e injusta.



Ilustración del crecimiento económico

El valor de las opciones sobre acciones se estima en 139 mil millones de dólares, muy por encima de la estimación inicial de 56 mil millones de dólares cuando se aprobaron por primera vez. La estructura de compensación de Musk se basa casi exclusivamente en el desempeño de la empresa y no en el salario en efectivo, por lo que la recuperación de estas opciones sobre acciones tiene inmediatamente un impacto significativo en su riqueza total.

Aparte de Tesla, SpaceX es el principal impulsor de la riqueza de Musk. La última valoración de la empresa espacial privada saltó a alrededor de 800 mil millones de dólares, duplicándose en comparación con agosto de 2025.

Con una propiedad de alrededor del 42 por ciento, el valor de las acciones de Musk en SpaceX se estima en 336 mil millones de dólares. Esta cantidad convierte a Musk en el activo más valioso de su cartera de patrimonio.

Según se informa, SpaceX también apunta a una oferta pública inicial (IPO) en 2026 con una valoración potencial de hasta 1,5 billones de dólares. Si este plan se hace realidad, la riqueza de Musk tiene la oportunidad de elevarse nuevamente a niveles aún más extremos.

Musk también controla el 53 por ciento de xAI Holdings, una empresa de inteligencia artificial cuyo valor se estima ahora en 60 mil millones de dólares. Se dice que xAI está explorando nuevas recaudaciones de fondos con una valoración de 230 mil millones de dólares o el doble de la valoración cuando Musk fusionó xAI con la plataforma X en marzo de 2025.