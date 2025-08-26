Elon Musk Doc será lanzado en los cines de EE. UU. Por Bleecker Street

Alex Gibneyes anticipado Elon almizcle El documental será lanzado teatralmente en los Estados Unidos por Bleecker Street.

«Musk» es una mirada incisiva detrás de la leyenda de Elon Musk. Gibney ha estado expandiendo continuamente el alcance de la película para presentar un retrato rico, incluso cuando la historia se desarrolla en tiempo real. Bleecker Street lanzará «almizcle» en los cines antes de su debut en HBO Max. Los documentales de HBO se comprometieron previamente a los derechos de transmisión y televisión de América del Norte para el proyecto, mientras que Universal Pictures Content Group ha adquirido los derechos internacionales.

«Ningún retrato biográfico, fuera de figuras políticas obvias, se ha centrado en un individuo, por lo que en la encrucijada de nuestra sociedad como Elon Musk», dijo Kent Sanderson, CEO de Bleecker Street, en un comunicado: «Pero tampoco hay cineasta que pueda imaginar trayendo esa historia a Audiences con claridad inoportuna, audacia y urgencia más que Alex Gibney», continuó Sanderson.

Gibney dirigió anteriormente «The Inventor: Out for Blood in Silicon Valley», el «Enron: los más inteligentes de la habitación», y el Oscar, y el «Taxi Tax to the Dark Side», ganador del Oscar.

«Musk» vuelve a cambiarle a Gibney con Sanderson y los ejecutivos de Bleecker Tyler Dinapoli y Myles Bender, quienes anteriormente trabajaron juntos en «We robamos secretos», el aclamado documental de Julian Assange lanzado por Focus Feature y Universal Pictures International en 2013.

«Musk» es producido por Gibney, Jessie Deeter y Erin Edeiken de Jigsaw Productions; Zhang Xin y Joey Marra de Closer Media; Nick Shumaker y Jessica Grimshaw del contenido anónimo; y Dana O’Keefe del agente doble. Los productores ejecutivos incluyen Yariv Milchan de New Regency y Natalie Lehmann; Richard Perello de Jigsaw; William Horberg de Closer Media; David Levine del contenido anónimo; así como Kent Sanderson y Miranda King para la calle Bleecker.

El acuerdo fue negociado por Miranda King y Avy Eschenasy de Bleecker Street, con Nick Shumaker de contenido anónimo en nombre de los cineastas. Los documentales de HBO Films previamente comprometieron los derechos de transmisión y televisión de América del Norte y Black Bear está manejando ventas internacionales para la película, e hizo el acuerdo con Universal Pictures Content Group.

Bleecker Street recientemente relanzó el clásico de culto de 1984 «This Is Spinal Tap», creado por Rob Reiner, Christopher Guest, Michael McKean y Harry Shearer, y está en camino de lanzar «Spinal Tap II: The End continúa» de Rob Reiner el 12 de septiembre.