Elon Musk: Cancelar Netflix sobre ‘Dead Dead: Paranormal Park’ Trans Story

Hamish Steele, el creador de Netflix‘La serie animada «Deat End: Paran Anormal Park,» ha sido Publicar sus pensamientos sobre Bluesky Como los conservadores en X llaman a las personas que cancelen sus cuentas de Netflix debido a su programa con un personaje trans. El original de Netflix se transmitió durante 20 episodios en dos temporadas en 2022.

Mientras que Netflix canceló «Dead Dead: Paranormal Park» en 2023, un clip de la protagonista, Barney Guttman, diciendo que es transgénero durante el segundo episodio del programa, ha resurgido en X en los últimos días a través de cuentas como Gays contra peluqueros y Libs de Tiktok. Las cuentas señalaron que el programa estaba dirigido a niños (Netflix tiene TV-Y7, que significa adecuado para niños de 7 años o más) y pidió a las personas que cancelen sus suscripciones de Netflix. Almizcle tuiteado «Esto no está bien» y «Cancele Netflix por la salud de sus hijos» al tiempo que vuelve a compartir publicaciones en su perfil X que pide que las personas abandonen Netflix.

«Probablemente será un día muy extraño», el creador de la serie Steele Publicado en Bluesky Después de que Musk compartió una publicación de Libs of Tiktok que incluía el clip de «Dead Dead: Paranormal Park» y un título que dice Netflix «está empujando a los niños a los niños» y el programa está «siendo promovido en Netflix Kids Now». El creador respondió en el último punto escribiendo: «¡Todo es mentiras y calumnias! ¡Netflix no está promoviendo en este momento!»

Netflix no hizo comentarios sobre el asunto cuando se contactó con Variedad. El programa no está siendo promovido activamente por el streamer, pero todos los episodios permanecen disponibles para transmitir en la plataforma después de la cancelación 2023 de la serie.

«En su mayoría he estado muy bien hoy y lo encontré todo bastante divertido, mientras que realmente aprecio a todos los que se han acercado, pero los correos electrónicos homofóbicos y antisemitas extremadamente desagradables han comenzado Publicado más tarde en el día Como la reacción conservadora en X aceleró.

Unas horas después de que Musk publicó «Cancelar Netflix», Steele dijo a sus seguidores de Bluesky que tomaría un descanso en las redes sociales al publicar: «Diré que hoy es mucho peor y que básicamente voy a estar en el bajo por lo previsible. Mis disculpas».

Las súplicas de Musk para que las personas cancelen Netflix sobre el clip «Dead Dead: Paranormal Park» ha continuado a través de varios re-tweets, incluido uno Publicado de la voz de Maga Cuenta que dice: «Es hora de cancelar y boicotear Netflix».