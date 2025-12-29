Elon Musk advierte sobre el impacto del aumento de los precios de la plata en la industria mundial

Jacarta – precio de la plata estableció el récord más alto de la historia. Jefe de Tesla y SpaceX, Elon Muskadvirtió sin rodeos impacto Este grave aumento del precio de los metales preciosos ha afectado al sector manufacturero y industria tecnología.

El precio de la plata superó el nivel de 80 dólares estadounidenses o Rp. 1,34 millones (tipo de cambio estimado de 16.770 rupias por dólar estadounidense) por onza el lunes 29 de diciembre de 2025. Esta cifra saltó significativamente desde la posición de 56 dólares estadounidenses a principios de diciembre de 2025, incluso muy por encima del precio inicial en 2025, que todavía rondaba los 29 dólares estadounidenses por onza.

Este aumento se produjo en consonancia con el repunte de los metales preciosos. El oro también impulsó al oro y al platino a establecer nuevos récords.

Elon Musk expresó su preocupación por el aumento de los precios de la plata a través de su cuenta X en la red social. Destacó el papel vital de la plata en varios procesos industriales modernos.



Fuente: Zoom Bangla News

«Esto (el aumento de los precios de la plata) es una buena noticia. La plata es necesaria en muchos procesos industriales», escribió Musk, citado en el guardián el lunes 29 de diciembre de 2025.

Advertencia de Musk se produce en medio de los planes de China, uno de los principales actores en la cadena de suministro de metales, de imponer restricciones a las exportaciones de plata a partir del 1 de enero de 2026. Esta política alimenta los temores de escasez de suministro, especialmente en medio de una creciente demanda.

Los analistas evalúan que el aumento de los precios de la plata no puede separarse de las expectativas de recortes de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) en 2026. La perspectiva de tasas de interés más bajas alienta a los inversores a buscar activos duros como los metales preciosos como cobertura contra la inflación y la debilidad de la moneda.

Además, las crecientes tensiones geopolíticas globales también han aumentado la demanda de activos de cobertura (refugio seguro). La combinación de factores macroeconómicos y alteraciones del suministro está creando una enorme presión sobre el mercado de la plata.

La plata tiene un papel crucial en varios sectores estratégicos, desde la electrificación, los paneles solares, los vehículos eléctricos hasta los centros de datos. La demanda de estos sectores continúa aumentando con la transición energética global y la digitalización, lo que en última instancia erosiona el suministro mundial de plata.

Este tipo de metal precioso funciona como material industrial, así como como activo monetario y depósito de valor, similar al oro. Este doble papel hace que la presión de la demanda sea aún más fuerte.