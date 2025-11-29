Elogio del humo y los espejos







Hay algo mal en la forma en que miramos a lo antiguo. tradición india de ‘jugaad’. Érase una vez, esta era una idea que se celebraba; ahora, cuando sea adoptado por el gobierno, los críticos comienzan a surgir de la nada con acusaciones de traición y corrupción. ¿Cuándo nos convertimos en unos aguafiestas? Me entristece, porque mentir fue una de las pocas cosas que hicimos eficientemente como pueblo; Ver esa virtud atacada es como vernos perder una parte integral de lo que nos hace verdaderamente indios a los ojos del mundo.

El motivo de esta queja es una serie de memes y chistes que recientemente atacaron al gobierno de Delhi por sus intentos de ocultar datos sobre la contaminación. Aparentemente, según videos no confirmados en las redes sociales (que, cuando se trata de algo que retrata al gobierno con mala luz, siempre deben calificarse como no confirmados o manipulados por los partidos de oposición), se utilizaron rociadores de agua alrededor de las estaciones de monitoreo de la calidad del aire (ICA) en la capital. Supuestamente, esto se hizo para manipular las lecturas de la calidad del aire y convencer a los residentes de que no se podía confiar en sus ojos, oídos y narices.

Entiendo la ira que provocaron estos vídeos, pero no pude evitar preguntarme por qué se criticaba al gobierno. Si realmente hizo esto (y nadie dice que así fuera, obviamente, porque todos saben que la honestidad es uno de los pilares de la gobernanza en todo el país), ¿no deberíamos haber intentado examinar el motivo detrás de la ley? ¿No deberíamos haber entendido que esto se hizo para que la gente de Delhi ¿sentirse mejor? Después de todo, incluso cuando millones de ellos estuvieron expuestos al aire tóxico, ¿quién sino los más crueles entre nosotros les recordaría que sus vidas estaban siendo truncadas? Cuando visitas a alguien en una UCI, ¿llevas flores o vistes los colores del luto? Ocultar esas aterradoras estadísticas fue un acto de bondad, nada más.

Tampoco es la primera vez que esto ocurre. Considere esa controversia innecesaria sobre un ghat ‘falso’ junto al Yamuna con agua filtrada para que el Primer Ministro pose en él. Aparentemente, los devotos tienen que permanecer en el río al lado, que una o dos personas dicen que está increíblemente contaminado. No hay datos que respalden esto, así que, para evitar litigios, supongamos que el río está entre los más limpios de la Tierra y centrémonos en el estanque lleno de agua potable. No pude evitar preguntar, nuevamente, por qué esto era un problema. ¿Cómo se supone que el Primer Ministro modelará para una de sus sesiones de fotos semanales rodeado de miles de hombres en ropa interior? ¿Es ese el tipo de imagen que queremos enviar a Occidente?

Una semana después de ese incidente, que afortunadamente fue ignorado por la prensa principal y se apagó tan rápidamente como los informes de jóvenes indios detenidos sin juicio, surgió otra controversia menor a raíz de fotografías del primer ministro caminando por una carretera recién construida en Andhra Pradeshinspeccionando personalmente su calidad, diseño y evolución. Las calles habían sido despejadas, lo que molestó a los residentes que se cobraron la vida. Me hizo preguntarme por qué no se habían quejado de esto antes, considerando las muchas carreteras examinadas personalmente por el Primer Ministro en los últimos años.

A veces se siente como si hubiera una conspiración en marcha para intentar atacar al gobierno cada vez que intenta hacer algo por el bien de todos los indios. Deberíamos aplaudir su plena aceptación del espíritu de ‘jugaad’ en lugar de insistir en cosas como la rendición de cuentas y la transparencia que no tienen cabida en un país tan rico y poderoso como este. Imagínese cómo serían China o Dubai si sus gobernantes se vieran obligados a centrarse en la apertura y la honestidad. Es casi como si algunos de nosotros no quisiéramos que la India se convirtiera en una superpotencia. Creo que debemos centrarnos en las cosas que importan y aprender a vivir con problemas menores como la contaminación del aire, la disminución de los niveles freáticos, la desaparición de los recursos públicos y las acusaciones de fraude electoral.

Afortunadamente, veo que la mayoría de nosotros no nos dejamos llevar por estos ataques temporales de indignación. Los patriotas tienen la vista puesta en el panorama más amplio, razón por la cual estas acusaciones de engaño, mentiras y desinformación desaparecerán tan rápido como surgieron. El resto también se dará cuenta y comprenderá que, a veces, algunas mentiras piadosas son importantes para relaciones públicas. Después de todo, eso es otra cosa que nos define: la necesidad de «mantenerlo siempre en la familia».

