Elogio del entrenador de Barcelona por Marcus Rashford

Newcastle, Viva – Entrenador Barcelona Hansi Flick elogio Marcus Rashford Después de que el delantero de Inglaterra anotó dos goles en una victoria por 2-1 contra Newcastle United En el partido de apertura Campeón de la liga En el St. Stadium James ‘Park, el viernes por la mañana WIB 19 de septiembre de 2025.

Leer también: Kevin de Bruyne obtuvo resultados dolorosos en la casa ‘ex’, dijo Pep Guardiola



Flick dijo que Rashford respondió los desafíos que había hecho antes del partido, que parecía convincente ante el público británico.

«Para mí, este es el primer paso. Debe continuar el siguiente paso. Este partido, estos goles en Inglaterra contra Newcastle para Barcelona en el primer partido de la Liga de Campeones esta temporada, eso es extraordinario», dijo ESPN citado Flick.

Leer también: ¡Más feroz! Erling Haaland rompió el récord más rápido en la Liga de Campeones



El entrenador alemán agregó que no estaba sorprendido por la actuación de Rashford. «Sus habilidades y soluciones son extraordinarias. Para un atacante, por supuesto, es importante marcar goles. Es un jugador importante para nosotros».

El propio Rashford evaluó que su segundo gol nació de un momento instantáneo que utiliza una pequeña brecha. «Es una fracción de segundo, siento que hay espacio. Creo que trato de quitar el tiro. Sus jugadores intentan cerrar, así que trato de levantar la pelota. Sé que cuando golpeó la pelota correctamente, sería difícil detener al portero», dijo Rashford.

Leer también: Clasificación de la Liga de Campeones: Eintracht Frankfurt en Puncak, Chelsea y Napoli Patetic





Jugador de Barcelona, ​​Marcus Rashford

Estos objetivos han sido los primeros para Rashford desde que se unió al Barcelona el verano pasado.

Además de traer a Blaugrana para ganar tres puntos, la incisión también lo convirtió en el primer jugador inglés en marcar un gol para Barcelona en esta competencia desde Gary Lineker en 1989.

En el partido, Rashford abrió la ventaja de Barcelona a través de un encabezado en la segunda mitad, luego agregó un gol con un fuerte disparo de distancia larga. Newcastle había reducido el puntaje a través de Anthony Gordon en el minuto 90, pero Barcelona pudo mantener la ventaja hasta que terminó el juego.

Para la película, la actuación de Rashford fue la respuesta a las dudas públicas después de que el jugador tuvo dificultades para encontrar la mejor forma del juego.

Para Rashford, el momento en St. James ‘Park también fue una prueba en su tierra natal después de salir del Manchester United. (Hormiga)