Elogiando Purbaya a Parriot Bond, Hendropriyono afirma el fortalecimiento de la soberanía económica nacional

Jacarta – Estrategia economía En los últimos tiempos, se ha considerado que el gobierno muestra una nueva dirección en el desarrollo nacional. Esto se debe a que los esfuerzos realizados para defender la soberanía económica se consideran más mensurables, selectivos y basados ​​en la moral nacional.

Lea también: Persiguiendo a los deudores de BLBI sin la asistencia del grupo de trabajo, Purbaya: nos perseguiremos a nosotros mismos



Secretario de Control Operativo para el Desarrollo de la República de Indonesia (1995-1998) AM Hendropriyono señaló, varias políticas como el Bono Patriota, la reestructuración del Proyecto Estratégico Nacional (PSN), y el fortalecimiento de las empresas estatales refleja un nuevo patrón que se puede llamar capitalismo anclado en el estado – El capitalismo gira sobre el Estado. Este es un nuevo instrumento en el desarrollo nacional.

«Este modelo está de acuerdo con nuestro propio concepto que surgió en 1959, que fue probado en Singapur en 1971 y en China en 1983, donde el capital privado sigue activo, pero su dirección y lealtades están determinadas por los intereses nacionales, no por el mercado global», afirmó en su declaración del jueves 16 de octubre de 2025.

Lea también: Dice que la economía indonesia puede crecer un 5,7 por ciento, Purbaya: si el programa de vivienda funciona



También destacó el accionar del Ministro de Hacienda Antiguo Se considera que Yudhi Sadewa es una prueba del fortalecimiento de la nueva dirección de la economía soberana. Esto se debe a que las políticas emitidas enfatizan la importancia de una intervención estatal inteligente para determinar la dirección fiscal y los tipos de cambio.



Ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa, edición 2025 de OUR APBN Foto : [Mohammad Yudha Prasetya]

Lea también: Purbaya No Aumenta Los Intereses Sobre Los Préstamos Hipotecarios Subsidiados, Ara Confía En Que Este Año Se Absorve Al Menos El 96 Por Ciento



Según él, Purbaya supo subrayar que las cuestiones fiscales y monetarias deben ser instrumentos de la soberanía nacional. No sólo un guardián de la estabilidad de precios, sino un motor de igualdad e industrialización.

«Él (Purbaya) está tratando de restablecer el equilibrio entre el mercado, el Estado y el pueblo, el mercado, estado y sociedad hacia un sistema más justo y soberano», afirmó.

Además, reveló los pasos concretos de Purbaya, como el control adaptativo del déficit presupuestario, el fortalecimiento de la coordinación fiscal-monetaria con BI, así como el fomento de la formación de instrumentos de Bonos Patriotas y financiación PSN basada en apalancamiento soberano. Demuestra armonía entre la filosofía de la política económica nacional y la estrategia de inteligencia económica del país.



Ex director de BIN, AM Hendropriyono

Geopolíticamente, esta política fortalece la posición de Indonesia en medio de una lucha triangular entre el capitalismo global occidental, el nacionalismo económico asiático y la experimentación multipolar de los BRICS.

«Indonesia hace hincapié en que el desarrollo nacional no es un medio para dominar el capital extranjero, sino un medio para fortalecer el poder de negociación del país en los foros internacionales», afirmó el ex presidente de la Agencia Estatal de Inteligencia (BIN).