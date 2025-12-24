Elogiando el desempeño del grupo de trabajo del PKH, Prabowo: no se ven personas influyentes en los medios

Jacarta – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto elogió el desempeño del Task Force Control de áreas forestales (PKH), que logró restablecer las finanzas estatales. Es sabido, Grupo de trabajo del PKH logró restaurar las finanzas estatales por valor de 6,6 billones de IDR.

Prabowo transmitió estos elogios en una ceremonia de entrega de dinero procedente de la recaudación de multas administrativas forestales por valor de 6,6 billones de IDR por parte del Grupo de Trabajo del PKH en el Edificio del Fiscal General (Ministro de justicia), Centro de Yakarta, miércoles 24 de diciembre de 2025.

«Les agradezco en nombre del Estado, la nación y el pueblo de Indonesia. Han trabajado muy duro en un terreno difícil, teniendo que verificar, verificando millones de hectáreas, una gran cantidad de superficie terrestre, el número de corporaciones que violan los esfuerzos de estas corporaciones para obstaculizar la verificación, obstaculizar las investigaciones, obstaculizar las investigaciones», dijo Prabowo.

Según Prabowo, el grupo de trabajo del PKH ha trabajado muy duro a pesar de que no es visible para los medios. hombre de influencia.

«No visto por los medios, no visto por las cámaras, no visto por personas influyentes y así sucesivamente. Pero usted continúa trabajando sin dudarlo debido a su lealtad al estado unitario de la República de Indonesia», dijo.

En esa ocasión, Prabowo también recordó que los logros actuales del Grupo de Trabajo del PKH son el comienzo de la recuperación de las pérdidas experimentadas por el país. Porque, dijo, el país había sufrido pérdidas mucho mayores.

Luego pidió a todos los niveles del Grupo de Trabajo del PKH que no dudaran en tomar medidas contra las corporaciones que violan la ley.

«No duden, no discriminen. No se dejen presionar aquí, sean presionados allá. Haga cumplir las regulaciones, salve la riqueza del país», dijo Prabowo.

Anteriormente se informó que el Fiscal General ST Burhanuddin entregó oficialmente al estado el dinero confiscado por el Grupo de Trabajo de Control de Áreas Forestales y Mineras (Satgas PKH) por un valor total de 6,6 billones de IDR.

La entrega de estos jumbo activos fue presenciada directamente por el Presidente Prabowo Subianto en la Fiscalía General (Kejagung) de Yakarta.



El Fiscal General entrega al Estado 6,6 billones de IDR procedentes del control del grupo de trabajo del PKH Foto : Captura de pantalla de YouTube de la Secretaría Presidencial

La entrega del rescate financiero estatal fue realizada por el Grupo de Trabajo del PKH, representado por el Ministro de Bosques, Raja Juli Antoni, y el Fiscal General, ST Burhanuddin, al Ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa. El total de fondos entregados alcanzó 6.625.294.190.469,74 IDR

Burhanuddin explicó que el total de los fondos provino de dos fuentes principales. Es decir, los resultados de la recaudación de multas administrativas forestales por parte del Grupo de Trabajo de Control de Áreas Forestales (Satgas PKH) que ascienden a 2,34 billones de rupias.