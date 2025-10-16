Elliot Page y Constance Wu protagonizarán un espectáculo fuera de Broadway

«¿Cómo se tiene sexo en el escenario?» Ésa es la cuestión central de “buen sexo«, una obra poco convencional que destaca a los coordinadores de intimidad. Aquí está la parte poco ortodoxa: el espectáculo reúne a dos actores desconocidos que nunca han ensayado (o leído) el material antes de actuar en vivo por primera vez.

“Good Sex” presenta una nueva pareja cada noche del compromiso de cuatro presentaciones, que se realizará del 5 al 8 de noviembre en el Powerhouse Arts de Brooklyn. John Cameron Mitchell (“Hedwig y Angry Inch”) y Página de Elliot (“Juno”, “The Umbrella Academy”) son el primer par anunciado para la edición limitada el 6 de noviembre; Morgan Spector (“La edad dorada”) y Constanza Wu (“Crazy Rich Asians”) el 7 de noviembre; y Brandon Flynn (“13 Reasons Why”) y Chris Perfetti (“Abbott Elementary”) el 8 de noviembre. Una pareja aún por anunciar encabezará la presentación del 5 de noviembre.

Sin embargo, el elenco de actores rotativos no volará totalmente a ciegas en el escenario. A ellos se unirá un coordinador de intimidad: un papel creciente en Hollywood que está diseñado para garantizar la seguridad y comodidad de los actores durante las escenas de sexo. Al intentar responder a la pregunta antes mencionada, sobre cómo tener sexo en el escenario, «cada noche, dos nuevos artistas cuentan una historia de deseo, traición y soledad. Son extraños. Pero no están solos: para ayudarlos y guiarlos, se les une en el escenario un director de intimidad, capacitado en el arte de enseñar a las personas a tocar. Por lo tanto, pueden estar seguros de que el sexo será seguro. Será consensuado. Y será bueno», según el comunicado de prensa oficial.

“Good Sex” proviene de la compañía de teatro irlandesa Dead Center a través de una colaboración con la novelista y ensayista Emilie Pine. Nacido a raíz de la pandemia de COVID, cuando tocar era un “acto transgresor y nuestros cuerpos eran lugares de enfermedad”, como explica un comunicado de prensa, “Good Sex” se describe como una “historia de amor para una época sin amor”. Se estrenó en 2022 como parte del Festival de Teatro de Dublín y fue financiado por el Consejo de las Artes de Irlanda.

“Good Sex” está programado como parte de Powerhouse: International, un festival de nuevas artes producido por el productor y ex director artístico de la Academia de Música de Brooklyn, David Binder.