Elliot Page sobre reunirse con Christopher Nolan para ‘La Odisea’

15 años después de trabajar en “Inception” de Christopher Nolan, actor Página de Elliot habló sobre reencontrarse con el director ganador del Oscar por su epopeya histórica “La Odisea”, que se estrenará en cines en julio de 2026.

“Estaba tan emocionado de que pensaran en mí para [‘The Odyssey’] y que me pidieran que volviera a trabajar con él”, dijo Page durante el panel “X-Men: Días del Futuro Pasado” en la Comic Con de Nueva York de este año. “Me encantó trabajar con él en ‘Inception’ y me encantó ser parte de esa película. Estaba completamente entusiasmado y entusiasmado, y [I] Básicamente fui y me reuní con Chris y hablé sobre el papel, luego me senté en una habitación y leí el guión. Fue una gran alegría volver”.

«Como puedes imaginar, estar más cómodo contigo mismo hace que este tipo de proyectos sean más agradables», añadió Page. “Volver a tener una experiencia con Chris Nolan significó mucho para mí de manera egoísta”.

El panel “X-Men: Días del futuro pasado” fue moderado por el presentador del podcast “Happy Sad Confused”, Josh Horowitz. También contó con James McAvoy, quien anteriormente interpretó el papel de Charles Xavier de 2011 a 2019. Cuando se le preguntó sobre el posible reinicio de la franquicia con actores fancasteados como Colman Domingo y Bella Ramsey, McAvoy habló sobre su entusiasmo por regresar al mundo de Charles Xavier con un nuevo elenco.

“Mira, estoy [just] Estoy emocionado de ver qué sucede a continuación», dijo McAvoy. «Era un fan antes de ser empleado. y volveré a ser fan. Colman Domingo suena increíble”.