Elle Fanning inicia Onlyfans en el tráiler de ‘Margo’s Got Money Troubles’

Elle Fanning pinta su cuerpo de verde y enciende a OnlyFans en el avance de “Margo’s Got Money Troubles”, un próximo drama de Apple TV sobre una joven que se ve obligada a afrontar la carga financiera de un embarazo no planificado.

Margo, una estudiante que abandonó la universidad y aspirante a escritora, debe idear formas creativas de pagar las cuentas, por lo que publica lo que parece ser contenido fetichista con temas alienígenas y observa cómo llegan los consejos. La serie, que se estrenará el 15 de abril, también está protagonizada por Michelle Pfeiffer como la madre ex camarera de Hooters de Margo y Nick Offerman como su padre ex luchador profesional. Nicole Kidman y Thaddea Graham también protagonizan, y Marcia Gay Harden, Greg Kinnear, Michael Angarano, Rico Nasty y Lindsey Normington completan el reparto.

Basada en la exitosa novela homónima de Rufi Thrope, “Margo’s Got Money Trouble” está dirigida por el showrunner y escritor David E. Kelley (“Ally McBeal”, “Big Little Lies”), quien es productor ejecutivo junto a Fanning, Dakota Fanning y Brittany Kahan Ward para Lewellen Pictures; Nicole Kidman y Per Saari de Blossom Films; y Matthew Tinker de David E. Kelley Productions. Pfeiffer, Thorpe, Eva Anderson y Boo Killebrew también son productores ejecutivos junto a Dearbhla Walsh, quien dirige el piloto. Los directores adicionales incluyen a Kate Herron y Alice Seabright.

“Margo’s Got Money Troubles” es una producción para Apple TV de A24. Marca la última colaboración entre el streamer y Kelley, quien creó el thriller legal “Presumed Innocent” basado en la novela de 1987. La segunda temporada de “Presumed Innocent” se encuentra actualmente en producción.

Mire el avance de “Margo’s Got Money Troubles” a continuación.