Ella quiere ir, no sigas la demostración

Yakarta, Viva – Ojek en línea (Ojol) Nombrado Affan kurniawan (21) asesinado después triturado vehículo táctico (Rantis) Barracuda propiedad Brote. Este incidente ocurrió en Pejpongan, Tanah Abang, Central Yakarta, el jueves por la noche, 28 de agosto de 2025.

El joven de Jatipulo, distrito de Palmerah, West Yakarta, fue llevado de urgencia al Hospital Cipto Mangunkusumo (RSCM) para recibir tratamiento, pero su vida no fue ayudada.

El amigo de la víctima, Toothless, que también estaba en la escena dijo que el desafortunado incidente ocurrió cuando Affan estaba llevando a cabo la tarea de entregar pedidos de alimentos a los clientes.

La atmósfera de la funeraria de Affan Kurniawan, conductor de Ojol, que fue asesinado por Barracuda Foto : TvoneNews/Abdul Gani Siregar

Dijo Toothless, el fallecido no estuvo involucrado en la manifestación, sino que solo estaba en el lugar cuando los vehículos Brimob cruzaron a alta velocidad.

«No participó en la manifestación. Quería cruzar, atropellado por un auto Barracuda que se aceleraba en un Kelindes. Estaba en la escena», dijo Toothless cuando se encontraba en una funeraria en Jalan Blora, Central Yakarta, viernes 29 de agosto de 202t, citada de Tvonenews.

«Los amigos inmediatamente lo llevan al hospital, pero en el viaje no son útiles. Murió en el camino», continuó.

El ambiente de la emoción en la funeraria

Las lágrimas y familiares familiares estallaron cuando el cuerpo de Affan fue enterrado en la funeraria. Se hicieron eco de oraciones y canto, marcando la partida de una figura joven conocida por ser simple y trabajadora.

Como amigo cercano, Toothless admitió que todavía era difícil aceptar la realidad. Me dijo que él y Affan a menudo pasaban tiempo juntos mientras esperaban que ingresen.

«A menudo pasamos el rato juntos, pasamos el rato juntos. Realmente perdiendo el sabor», dijo con ojos llorosos.

Lanzado por Ojol Convoy al cementerio

Como forma del último tributo, cientos de conductores de Ojol planean acompañar el cuerpo de Affan al último lugar de descanso en la TPU de caucho Bivak. Toothless dijo que había al menos cien colegas de Ojol que participarían en el convoy.

«Quiero proteger a la tumba. Más tarde, el convoy a las 10 en el caucho Bivak, participarán alrededor de cien Ojol», dijo.