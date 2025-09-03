Elkan Baggott reemplazó a Mees Hilgers después de retirarse del equipo nacional de Indonesia?

VIVA – Equipo nacional Indonesia recibió una noticia impactante antes de la jornada de la FIFA septiembre de 2025. El defensor principal de Garuda, Mees HilgersCiertamente canceló unirse porque decidió concentrarse en completar el proceso de transferencia del club.

Esta situación hace que el entrenador Patrick Kluivert debe girar el cerebro. Porque, sin Hilgers, el stock del defensor central indonesio puro es solo cuatro jugadores que quedan: Jay Idzes, Jordi Amat, Rizky Ridho y Justin Hubner.

En medio de esa condición, ¿es posible que Kluivert llame al niño desaparecido es decir Elkan Baggott? El alto defensor que fortaleció por última vez a Garuda en la Copa Asiática 2023 no era imposible ser una solución de emergencia para parchear la línea de fondo.

Elkan no se ha unido durante mucho tiempo Equipo nacional indonesio Debido a pelear con el entrenador anterior, Shin Tae-yong. El cambio de entrenamiento de Shin Tae-Yong a Kluivert también revivió las esperanzas de los amantes del fútbol nacional para la acción de Baggott.

De hecho, Kluivert había establecido previamente la comunicación con Baggott. En marzo de 2025, el entrenador tenía la intención de llamarlo contra Australia y Bahrein. Es solo que, en ese momento, Baggott se negó porque quería concentrarse en mantener su posición en Blackpool FC.

«Elkan Baggott, hablé con él antes del partido de clasificación contra Australia y Bahrein. Dijo que tenía miedo de perder su puesto en el club donde jugó, por lo que pidió no ser llamado», dijo Kluivert en el canal de YouTube del equipo nacional indonesio, lunes (5/26/2025).

Ahora, con la ausencia de Hilgers, las posibilidades de Baggott de usar uniformes rojos y blancos están cada vez más abiertos. El apoyo del público también es cada vez más pesado, por lo que el defensor de 22 años se llama inmediatamente nuevamente al equipo de Garuda.