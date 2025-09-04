Elkan Baggott reemplaza a Mees Hilgers, Kluivert anuncia 2 nuevas figuras uniéndose a equipos nacionales indonesios

VIVA – Equipo nacional Indonesia recibió una noticia impactante antes de la jornada de la FIFA septiembre de 2025. El defensor principal de Garuda, Mees HilgersCiertamente canceló unirse porque decidió concentrarse en completar el proceso de transferencia del club.

Esta situación hace que el entrenador Patrick Kluivert tenga que convertir el cerebro. Porque, sin Hilgers, el stock del defensor central indonesio puro es solo cuatro jugadores que quedan: Jay Idzes, Jordi Amat, Rizky Ridho y Justin Hubner.

Esta noticia es la más popular en Viva durante el jueves 4 de septiembre de 2025. La razón es la esperanza de la esperanza de Elkan Baggott de vuelta llamado a Equipo nacional indonesio.

Además, también hay noticias relacionadas con la razón por la cual Gerald Vanenburg reveló la razón después de que el equipo nacional del Sub-23 indonesio no pudo derrotar a Laos. Aquí hay 5 de las noticias más populares de Viva durante el jueves 4 de septiembre de 2025.

5. Razones y lo que Vanenburg fue culpado después de que el equipo nacional indonesio U-23 no logró derrotar a Laos

El equipo nacional U-23 indonesio no pudo ganar en el partido inaugural de la calificación 2026 U-23 Asian Cup. Jugando en el Gelora Delta Stadium, Sidoarjo, miércoles 3 de septiembre de 2025, Garuda Muda solo pudo jugar 0-0 contra Laos.

De hecho, frente a miles de seguidores, Indonesia parecía mucho más dominante. Oportunidades para que se creen oportunidades a través de Toni Firmansyah, Jens Raven, Rafael Struick, Rayhan Hannan, a Hokky Caraka. Sin embargo, todos los experimentos fueron frustrados por el portero de Laos, Lokphatom.

4. Oficialmente, Kluivert anunció 2 nuevos nombres para unirse al equipo nacional indonesio antes del oponente de Taiwán

El entrenador del equipo nacional indonesio, Patrick Kluivert, presentó dos nuevas municiones. Sin embargo, esta cifra no está en el campo, sino en las filas del cuerpo técnico.

Kluivert presentó oficialmente dos nuevas figuras, Tom Stevens y Mees Mulder, antes del juicio contra Taiwán el viernes 5 de septiembre de 2025.

Se cree que Stevens es el especialista en rendimiento de un jugador, reemplazando el papel de Sofie Imam Faizal, quien ahora está enfocado con el equipo nacional U-17.

3. Dijo Mauro Zijlstra después de ejecutar el entrenamiento en el equipo nacional indonesio

Mauro Zijlstra, un nuevo jugador naturalizado del equipo nacional de Indonesia, no pudo ocultar su felicidad después de la primera vez con una camiseta de entrenamiento de Garuda.

A través de cargas en su Instagram personal, el jueves 4 de septiembre de 2025, el delantero de 23 años compartió sus momentos especiales. «Usar esta camisa por primera vez se siente muy especial», escribió Zijlstra con un espíritu ardiente antes del partido de prueba.

Zijlstra se convirtió oficialmente en un ciudadano indonesio (WNI) después de someterse al proceso de naturalización y prestar juramento el viernes 29 de agosto de 2025.

2. Patrick Kluivert reveló la razón para llamar a Adrian Wibowo al equipo nacional indonesio

El entrenador del equipo nacional indonesio, Patrick Kluivert, finalmente abrió su voz sobre la citación de los jugadores de descendencia de los Estados Unidos, Adrian Wibowo.

El nombre anterior Adrian no estaba en la lista de llamadas de Garuda para el primer día de la FIFA septiembre de 2025. Sin embargo, Los Angeles FC (LAFC) anunció sorprendentemente que el delantero de 21 años se llamaba al equipo nacional indonesio.

El presidente de PSSI, Erick Thohir, explicó que Adrian había declarado su disposición a volver a convertirse en ciudadano indonesio (WNI). En la actualidad, todavía está en el pasaporte de los Estados Unidos, pero PSSI sigue el proceso de cambiar el estado de ciudadanía.

1. Elkan Baggott reemplazó a Mees Hilgers después de retirarse del equipo nacional de Indonesia?

