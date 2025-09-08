Elkan Baggott hizo una escena después del equipo nacional indonesio Hajar Taiwán 6-0

VIVA – Bek Ipswich Town, Elkan Baggottdando respuestas sobre Equipo nacional Indonesia tiene un gol de 6-0 sobre Taiwán en la jornada de la FIFA, el viernes 5 de septiembre de 2025.

Aunque casi dos años no se disfrazaban de rojo y blanco, Elkan todavía estaba prestando gran atención al progreso del equipo de Garuda.

Como se sabe, Baggott defendió por última vez a Indonesia contra Australia en los últimos 16 de la Copa Asiática 2023 en enero de 2024. Después de eso, su nombre ya no apareció en la lista de llamadas del equipo nacional. Se dice que las lesiones y el enfoque con el club son el factor principal en ausencia del defensor de la ciudad de Ipswich.

Un momento que atrajo la atención pública fue la carga de Marc Klok en Instagram después del partido contra Taiwán. El mediocampista de Persib Bandung realizó brillantemente, anotó un gol, una asistencia, además de ser elegido como hombre del partido.

«Deja que todo salga bien», escribió Klok en su carga.

Elkan Baggott respondió inmediatamente. El jugador de 22 años puso un aplauso emoji y corazón para Klok. Este breve comentario instantáneamente hizo la conmoción pública del fútbol indonesio.

Netizen muchos regresos

No llevó mucho tiempo, miles de internautas inundaron la columna de comentarios. Hasta el último monitoreo, más de 16 mil cuentas dieron la respuesta de Elkan, con más de 1,600 cuentas.

La mayoría de los ciudadanos piden que Baggott fortalezca de inmediato Equipo nacional indonesio. El público perdió al ver la figura del alto defensor hasta 196 centímetros nuevamente vigilaba la línea de fondo de Garuda.

Sin embargo, sobre el regreso de Elkan Baggott, la decisión permanece en manos del entrenador Patrick Kluivert. Ya sea que Baggott sea llamado nuevamente o no, todo depende de las necesidades de estrategia del táctico holandés.