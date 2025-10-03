Elizabeth Taylor docuseries de Kim Kardashian ambientada en Fox Nation

Un docuseries sobre Elizabeth Taylor producido por Kim Kardashian ha sido adquirido por Fox Nation.

Titulada «Elizabeth Taylor: Rebel Superstar», las docuserías de tres partes producidas por Kardashian con fotos de pasión y distribuido internacionalmente por Fremantle, hará su debut en los Estados Unidos en Fox Nation el 6 de octubre.

Según Fox Nation, “Elizabeth Taylor: la superestrella rebelde entrega una mirada íntima dentro de la vida de una de las mujeres más emblemáticas del siglo XX, despegando el glamour para descubrir la fuerza de la naturaleza detrás de la fama. Cada episodio explora cómo Taylor destrozó el techo de vidrio de Hollywood, construyó un imperio empresarial de dientes y transformó el trabajo de la celebración de la famosa a través de su pueblo en el trabajo de Hollywood. También incluye la primera entrevista filmada con el hijo de Taylor, Chris Wilding, junto con las reflexiones de Dame Joan Collins, Sharon Stone y Paris Jackson.

Mire el trailer de las docuserías de Taylor a continuación.