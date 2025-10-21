Elizabeth Olsen solo protagonizará películas de estudio con estrenos en cines

Elizabeth Olsen dijo a la revista InStyle como parte de una nueva portada de que ya no firmará películas de estudios de Hollywood que no tienen un estreno garantizado en cines. Como favorita del cine independiente desde el comienzo de su carrera con “Martha Marcy May Marlene” de 2011, Olsen se siente cómoda actuando en una película sin distribución que se vende a un transmisor. Pero su preferencia es siempre un estreno teatral.

«Si una película se hace de forma independiente y solo se vende a un transmisor, entonces bien. Pero no quiero hacer algo donde [streaming is] Al final de todo», dijo Olsen. «Creo que es importante que las personas se reúnan como comunidad, vean a otros humanos, estén juntos en un espacio. Por eso me gustan los deportes. Creo que es realmente poderoso que las personas se unan por algo que les entusiasma. Ya ni siquiera hacemos audiciones en persona”.

Desde su última aparición como Bruja Escarlata en el Universo Cinematográfico de Marvel, cortesía de “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” de 2022, Olsen solo ha hecho películas independientes como “His Three Daughters” de 2023, “The Assessment” de 2024 y la próxima comedia romántica de A24.Eternidad.” Solo “His Three Daughters” contó con el respaldo de un transmisor (en este caso Netflix), aunque se le otorgó un estreno teatral que calificó para premios en cines selectos.

Olsen sabe un par de cosas sobre cómo reunir a millones de personas en las salas de cine gracias al MCU, donde interpretó a la Bruja Escarlata desde su debut en la escena post-créditos de “Capitán América: El Soldado de Invierno” de 2014.

«Hacer películas es divertido. Es una tontería. Es ridículo. Somos personas adultas como niños en un patio de recreo», Olsen dijo De moda sobre la MCU. «Estamos volando. Estamos disparando cosas que se nos escapan de las manos. Y es un personaje al que he regresado tantas veces después de más de 10 años. Es bueno menospreciarla y luego la extraño y la quiero de vuelta. Aprovecharía la oportunidad de estar en su lugar otra vez».

Olsen añadió sobre las ventajas del MCU: «Es la coherencia de una comunidad y un trabajo, lo cual es difícil de encontrar. El increíble movimiento de la cámara, las acrobacias y los efectos especiales, los efectos visuales que suceden en tiempo real. Hay mucha coordinación, hay cientos y cientos de personas en el set, y es algo poderoso ser parte de todas esas personas que trabajan para lograr un objetivo. Las personas que hacen los efectos visuales son artistas… El alma, el espíritu, el corazón se sienten satisfechos al hacer eso. Significa algo. Me importa que la actuación sea excelente, a todos les importa”.

La secuela de “Doctor Strange” sigue siendo la última aparición en persona de Olsen en Marvel como Bruja Escarlata. Recientemente apareció como un papel de voz en la serie animada de Disney+ “Marvel Zombies”. Su próxima película es “Eternity”, coprotagonizada por Miles Teller y Callum Turner. La película de A24 le da un giro de fantasía al género de las comedias románticas al estar ambientada en una otra vida donde los recientemente fallecidos tienen una semana para decidir con quién pasar la eternidad. La Joan de Olsen debe decidir entre su primer amor o el hombre con el que construyó su vida.

“Eternity” se estrena en los cines este Día de Acción de Gracias.