Elizabeth Olsen no recuerda el papel de la bruja escarlata en Marvel Zombies

Elizabeth Olsen finalmente está de vuelta como escarlata bruja en «Marvel Zombies«Aunque solo su voz. La serie animada de cuatro episodios Disney+ es un spin-off de» ¿Y si … «?» y está ambientado en un mundo donde la mayoría de la población, incluidos los Vengadores, son zombis.

«Realmente grabé hace años. No puedo recordar cualquier cosa«, Olsen admitió en La Comic Con (a través de Gamesradar) Cuando se le preguntó sobre su regreso de bruja escarlata. «Necesito verlo. No tengo idea de qué [happens in] ‘Marvel Zombies’ «.



Olsen continuó: «Es mi voz. Lo hice en mi casa, ni siquiera estaba en un espacio de oficina. Esto debe haber sido 2020, 2021? ¿Por qué estaba trabajando en mi casa y no en un estudio? Realmente no tengo idea de cómo era. Lo siento mucho».

Olsen debutó como Scarlet Witch en la escena posterior a los créditos de «Captain America: The Winter Soldier» de 2014 ante su apropiado papel de apoyo en «Avengers: Age of Ultron» de 2015. Desde entonces, ha protagonizado los éxitos de taquilla como «Avengers: Infinity War» y «Doctor Strange in the Multiverse of Madness» y encabezó la serie Disney+ «Wandavision», para la cual obtuvo una nominación al Emmy.

La secuela de «Doctor Strange» sigue siendo la última aparición de Marvel en persona de Olsen como Scarlet Witch en este momento. La película convirtió al personaje en un villano completo y terminó con una bruja escarlata aplastada debajo de un edificio colapsado. Su destino es desconocido, y ni Olsen ni Marvel aún no han anunciado cuándo reaparecerá Scarlet Witch. Ella no protagoniza «Avengers: Doomsday» del próximo año.

Olsen dijo el año pasado Está abierta a reproducir bruja escarlata en el universo cinematográfico de Marvel, pero solo si hay una manera de usar bien el personaje.

«Es un personaje al que me encanta volver cuando hay una manera de usarla bien, y creo que he tenido suerte de que cuando comencé me usara bien», dijo Olsen en una entrevista reciente con FM104 (a través de Colisionar). «Creo que la gente no sabía qué hacer conmigo por un segundo … Si hay una buena manera de usarla, siempre estoy feliz de volver».

Los cuatro episodios de «Marvel Zombies» ahora están disponibles para transmitir en Disney+.