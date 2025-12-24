Elizabeth Chan sobre su decimoquinto álbum navideño consecutivo, ‘Christmas Unhinged’

Elizabeth Chan está en su decimoquinto año consecutivo lanzando un nuevo álbum navideño cada año, y pasar por un divorcio y convertirse en madre soltera no iba a poner fin a esa tradición personal y profesional. Ella considera que esos 15 registros reflejan dónde se encontraba en el año previo a la temporada, y el hecho de que el hogar y el hogar se ven un poco diferentes para ella en 2025 se refleja debidamente en “Christmas Unhinged”.

El título del lanzamiento de este año es una referencia a Hinge, que ha sido la aplicación de citas elegida por Chan después del divorcio el año pasado. Podría haber optado por algo un poco más cursi porque, como bromea, «este capítulo se llama ‘Single Bells, Single All the Way'».

Con toda seriedad, Chan dice: «Sentí que realmente podía hablar con todos los que escuchan mi música navideña y con los amantes de la música navideña en todas partes para entender qué tipo de Navidad estaba teniendo este año y por qué está bien vivir la Navidad no solo como una bola de nieve en el tiempo, sino como una experiencia real, vivida».

Quizás estés familiarizado con Chan por la leyenda que se ha creado a su alrededor como la única artista destacada que ha dedicado su producción grabada exclusivamente a la música navideña, que fue un éxito hace una década, y mucho menos 15 años después de su racha ininterrumpida. O tal vez te diste cuenta de ella como la artista que desafió a Mariah Carey y prevaleció; Carey intentó registrar el término «Reina de la Navidad» y Chan acudió a los tribunales para bloquearlo, alegando que ella también lo había estado usando o que se le había aplicado desde hace tantos años o más. (Carey finalmente detuvo la acción en la búsqueda de marcas, lo que llevó al juez a desestimarla y dejar el eslogan en el dominio público). Si no está familiarizado con alguna de esas partes de la historia de Chan, puede volver sobre las huellas a través de la nieve a través de páginas anteriores. Variedad artículos, incluido este historia de origen.

Pero para 2025, tuvimos una reunión muy tardía con Chan sobre si “Christmas Unhinged” es oficialmente un álbum de divorcio y cómo ha sido regresar al campo de las citas y, finalmente, tener que explicar a todos los posibles pretendientes por qué es conocida.

La respuesta puede resultar evidente para cualquiera que le conozca, pero la pregunta es: ¿por qué publicar un álbum navideño que refleje su divorcio?

Este es definitivamente un territorio emocional nuevo para mí. Pero si das un paso atrás y miras los 15 capítulos de mi vida en la música navideña, lo que hace que mi música navideña sea tan distintiva es que al final del año, cuando todos hacemos un inventario de dónde estamos en nuestros hitos de la vida, selecciono mis álbumes para capturar la instantánea de dónde estoy. Y si me divorcio, hay millones de personas como yo, que se enfrentan a las fiestas sin su cónyuge o sin los miembros de su familia tal como los conocen, o sus tradiciones han sido trastocadas. No soy el único. Así que es un tremendo honor poder crear el tipo de canciones navideñas que faltan si sólo nos aferramos a “A Holly Jolly Christmas”. Puedo crecer con mi canon navideño y compartir algunas canciones que podrían inspirar a otros a abrazar toda la temporada navideña: lo bueno, lo malo y lo desconocido.

¿Irías tan lejos como para llamar a esto tu expediente de divorcio navideño?

Creo que el año pasado fue más bien mi disco de divorcio navideño, con el álbum que llamé “Shatterproof”. De hecho, solicité el divorcio el año pasado y estaba pasando por mucha confusión interna, pero aún no estaba lista para compartirlo todo. Procesé el inminente fin de mi matrimonio en el último álbum de la forma más segura posible. Sólo hago música navideña, pero así proceso mis emociones como artista; Es muy catártico para mí. “Christmas Unhinged” es lo que sucede una vez que decidí divorciarme y embarcarme en redescubrirme a mí mismo, sin centrarme tanto en el dolor del divorcio, sino en la oportunidad de convertirme en quien debo ser en el segundo acto de mi vida. Como madre soltera, es algo hermoso. Ya sabes, el divorcio empieza muy triste, pero hay muchas oportunidades, porque una vez que has estado tan deprimido, el único lugar al que puedes ir es hacia arriba, y nunca me he sentido más yo mismo en muchos años que ahora.

Has hablado en tus redes sociales sobre cómo es tener una cita ahora como la autoproclamada Reina de la Navidad y cómo reaccionan los hombres ante eso.

Especialmente cuando salía con gente al comienzo de la temporada navideña, que es alrededor de septiembre, comencé a ponerme muy nervioso, porque es entonces cuando no puedo ocultar este aspecto de mi vida. En primer lugar, ni siquiera he tenido citas en 20 años. Entonces, cuando tuve que empezar a considerar volver a tener citas y luego descargar una aplicación, revisar cientos y cientos de imágenes aleatorias y tratar de decidir: «Oye, ¿quiero salir contigo, Random Picture?», Es la cosa más extraña del mundo, ¿verdad? Y me sentí muy, muy frustrado en el proceso. Así que terminé escribiendo una canción no navideña llamada “Love Me Right or Leave Me Alone”, que es sinceramente mi canción de estatus de misión de citas Hinge.

Además, hice una versión de los Beatles en este disco, “Something”, porque siento que no había una versión femenina adecuada de esa canción. Y mientras conocía chicos nuevos y tenía todas estas citas, pensaba: «Oh, sí, hay algo en él». Y luego la canté para mí y la puse en Hinge como mi llamada de apareamiento.

Conseguiste a tus Beatles en este disco, doblemente, porque también versionaste “Happy Xmas (War Is Over)” de John Lennon, a la que retitulaste “Happy Ex-mas”.

Hago covers sólo si se transforman en la forma en que me relaciono con las letras. Cuando me divorcié, comencé a pensar realmente en la letra de esa canción, y la única letra que realmente me ayudó en el estudio a superar todo el dolor del divorcio fue la letra «La guerra se acabó si tú la quieres». Justo cuando estás en medio de un divorcio, esas palabras son muy poderosas. Y ese es realmente un mensaje para mi exmarido. Cuál no es la intención original de la canción. Pero después de haberla cantado como lo hice e incluso retitularla “Happy Ex-Mas”, ¡lo siento, Yoko, si no estás contento con eso! – la forma en que salió fue súper catártica.

Volviendo a tus experiencias de citas este año, ¿cómo fue contarle a la gente por qué eres famoso?

He salido con toneladas de diferentes tipos de personas de todas las etnias, credos y culturas, y me conocen como Elizabeth, y se conectarán conmigo si también están pasando por un divorcio o si son padres solteros. Pero a veces, en el momento en que descubren que soy la reina de la Navidad, es como si se les cayera una aguja. Es como, «¿Qué significa esto? ¿Sabes que soy judío?». o algo así, y yo digo, sí, no importa. Pero puede resultar muy desafiante para las personas. Ha sido pura comedia.

Tal vez se imaginan que es como la película de Tim Allen, y piensan que saldrán contigo y de repente se convierten en Santa Claus y les crece una gran barba y barriga.

Siento que la única persona que realmente hubiera tolerado eso hubiera sido el granjero de patatas mormón con el que salí. No sé cómo encontré a este tipo en Nueva York. Le habría parecido bien convertirse en Santa, estoy bastante seguro. Fui a una cita para tomar un café con un Hare Krishna…

Iba a preguntarte si te habías topado con algún fetichista navideño que pudiera estar realmente excitado por esa parte tuya.

Hubo una solicitud de alguien que estaba realmente convencido de que debería expandirme a Christmas OnlyFans. Y supe muy rápidamente que este chico no era el chico para mí. Entonces sí, me encontré con ese tipo. Fue una conversación muy incómoda porque creo que lo hablaba muy en serio.

Sin embargo, lo haces parecer como si te hubieras divertido este año, pasando por ese proceso, por muy confuso que sea para alguien que regresa al mundo de las citas en la era de las aplicaciones.

Tengo que dar un paso atrás y reírme porque toda la ridiculez de las citas en estos tiempos es muy diferente a cómo recuerdo las citas en el pasado, donde ibas a un bar y luego tal vez conseguías el número de alguien y comenzabas a salir, y luego era solo esa persona hasta que se desvanecía. Ahora ni siquiera apetece tener una cita; Se siente como un videojuego desordenado. El peor término que teníamos en aquel entonces era el de desvanecerse para alguien. Ahora tenemos listatenemos imagen fantasmatenemos submarinismotenemos pan ralladotenemos todo tipo de cosas. ¿Sabes que en Alaska tienen mil nombres para la nieve? En las citas hay mil nombres para el desinterés.

Espera, tendrás que explicar algunos de estos términos a alguien que no esté en el campo. Entiendo «fantasmas», pero ¿cuáles fueron algunos de los otros que mencionaste?

«Rosters» significa cuando las personas tienen más de una persona con la que salen casualmente… «Submarineing» no es exactamente fantasma, que es cuando alguien simplemente se vuelve completamente como el Fantasma de las Navidades pasadas contigo y simplemente desaparece y no hay explicación. El submarino es cuando de alguna manera descienden a las profundidades del océano y no tienes idea de dónde están, y luego, tal vez una semana o dos semanas después, regresan a la superficie. Es como, «Oye, ¿qué pasa? Estaba en el océano. Lo siento, no pude hablar contigo. Estaba en el abismo».

De hecho, los tiempos han cambiado…

Y muchos de estos perfiles están generados por IA. Quizás me esté enamorando de los robots.

Volviendo a la música: ¿Alguna vez consideraste tomarte un año libre entre álbumes navideños? ¿O eso arruinaría lo que tienes?

Nunca. ¿Qué, me preguntas ahora, 15 años después? Podrías haberme preguntado esto ocho años después.

Me pregunto si alguna vez ha sido una tentación saltarse un año o, como en la universidad, tomarse un año sabático.

Creo que lo más parecido a un año sabático que tuve fue cuando me rompí la columna y no podía cantar. Tuve una reunión con mis músicos, mis coproductores y managers y les hice saber que físicamente no podía mantenerme en pie porque estaba paralizado de la pierna izquierda para abajo. y ni siquiera podía respirar. No tenía estabilidad en mi diafragma porque había roto mi L1 a L5. Estaba llorando y mi hija estaba sentada a mi lado y me dijo: «No, mami, te ayudaré a cantar». Y luego mi amigo Dave Edgar, cuando comenté que tal vez ese podría ser el año en el que no podría hacer algo, dijo: «No hay manera». Siempre lo descubrimos. Por eso el equipo que me rodea me recuerda: «No, Elizabeth, tienes un propósito mayor. Debes contar tu historia cada Navidad». Realmente se lo debo a mis amigos en este negocio que me recuerdan que, al final del día, soy un artista y, como artista, mi perspectiva informa mi inspiración, y mi inspiración es a través de mi música navideña. Me recuerdan constantemente que lo que hago es muy diferente, me reservan ese espacio y me recuerdan que no puedes no celebrar la Navidad.

Es como si te preguntara: ¿Te saltarás una Navidad este año? ¿Alguna vez te has saltado una Navidad?

Sabes, no lo he hecho.

No. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué debería hacerlo? Quiero decir, sé que hago un poco extra que tú, pero no voy a no celebrar la Navidad, y la forma en que celebro la Navidad es simplemente la forma en que la celebro, es como, ya sabes, producir nuevas canciones y crear nuevos álbumes y presentarlos al mundo y contar mi historia una Navidad a la vez. ¿Por qué no querría hacer eso?

Me atrasé pensando en la temporada y no encendí ninguna luz hasta el 22.Dakota del Norte este año, pero siento que esta conversación me ha ayudado a doblar la esquina.

Mira, mis poderes mágicos prevalecen. Estoy seguro de que sabes que si necesitas refuerzo navideño, todo lo que tienes que hacer es llamar y preguntar. Soy la Reina de la Navidad. Conozco algunas personas.