Elizabeth Banks interpretará a Karen Read en Amazon Show sobre juicio por asesinato

Elizabeth Banks jugará Karen Lee En una serie limitada sobre la controvertida prueba de desarrollo en Prime Video y Warner Bros. Television, Variedad ha confirmado.

La serie se basa en el podcast «Karen», que relató la saga del crimen verdadero de una mujer acusada de matar a su novio, un oficial de policía de Boston que fue encontrado muerto en la nieve. Read fue en juicio por asesinato y una gran cantidad de otros presuntos crímenes, mientras que su defensa argumentó que estaba enmarcada, víctima de un encubrimiento que involucró a los agentes policiales. Read fue finalmente absuelto de asesinato, homicidio involuntario y abandono de la escena. Fue condenada por conducir ebrio y sentenciado a un año de libertad condicional.

Justin Noble, el cocreador de «The Sex Lives of College Girls», servirá como showrunner de la serie, produciendo ejecutivo junto con David E. Kelley, quien es mejor conocido por sus dramas de la corte «Boston Legal», «The Practice», «Ally McBeal» y «Pressud inocent». »

Banks también se desempeña como productor ejecutivo en el proyecto a través de su estandarte de Brownstone, junto con su socio productor Max Handelman y Krissy Wall. Matt Kelley es un EP a través de David E. Kelley Productions junto con Matt Tinker. Jen Sargent, Marshall Lewy, Aaron Hart y Jeni Mulein también ejecutarán productos ejecutivos a través de Wondery, al igual que Rachel Stockman y Dan Abrams a través de Law & Crime.

Banks es actor, director y productor mejor conocido por sus papeles en la franquicia «The Hunger Games» y «Pitch Perfect». También dirigió y produjo la exitosa comedia de terror de 2023 «Cocaine Bear».

El video de Amazon Prime no respondió de inmediato a VariedadSolicitud de comentarios. La fecha límite dio la noticia.