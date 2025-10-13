Elite Canucks Prospect se abre a la lucha para permanecer en la NHL

Ha habido un poco de movimiento juvenil en la NHL para comenzar la temporada 2025-26. Varios equipos han incluido novatos en su plantilla. Algunos equipos han llevado más de uno. Un equipo, el Canucks de Vancouverllevó su selección de primera ronda de 2025, Braeden Cootes.

Cootes fue la selección número 15 en el Draft de la NHL de 2025. Muchos esperaban que llegara a la NHL, aunque pocos lo vieron en la lista de inmediato. Sin embargo, tuvo una buena actuación en el campo de entrenamiento. Y con la necesidad de Vancouver de contar con profundidad central, su inclusión en el equipo tenía cierto sentido.

Vancouver rara vez envía sus prospectos a la NHL de inmediato. De hecho, Cootes es el primer joven de 18 años en hacer La plantilla de los Canucks está fuera del campo de entrenamiento desde Petr Nedved en 1990, según la NHL.

Sin embargo, Cootes se ha ganado su lugar hasta este momento. Todavía está buscando su primer punto en la NHL, mientras se prepara para el partido del lunes contra el Blues de San Luis. Sin embargo, lo principal en lo que se centra es en jugar un buen hockey.

«Han sido buenos, han sido un par de semanas locas, pero estoy tratando de asimilarlo todo», dijo Cootes recientemente, a través de NHL.com. «Sólo estoy tratando de jugar mi juego y no preocuparme demasiado por cometer errores y simplemente salir y jugar».

Cuando los Canucks necesitan tomar una decisión

Los contratos de nivel inicial en la NHL tienen sus propias reglas y estructura. En su mayor parte, los jugadores firman un contrato de tres años, que puede entrar en vigor en momentos específicos. Estos acuerdos los firman prospectos de 18 a 21 años.

Sin embargo, es posible que esos contratos no entren en vigor durante la primera temporada. Si un jugador de 18 o 19 años juega más de nueve partidos en la NHL, el contrato entra en vigor para la primera temporada. Por ejemplo, si Cootes alcanzó su décimo juego este año, su contrato entrará en vigor para la campaña 2025-26.

En cambio, si no alcanza ese hito, el contrato “se desliza”. Esto significa que su contrato comenzaría la próxima temporada. Vancouver puede crear esta diapositiva enviando a Cootes de regreso al hockey juvenil antes de que juegue su décimo juego.

¿Braeden Cootes permanecerá en la NHL?

Vancouver tiene que tomar una decisión difícil. Y tendrán que hacerlo bastante pronto. Los Canucks jugarán su décimo partido de la temporada el domingo 26 de octubre contra los Engrasadores de Edmonton.

Los Canucks no han indicado dónde terminará Cootes. El joven de 18 años está dando lo mejor de sí. Ha presentado buenos argumentos hasta este punto. Por ahora, sin embargo, el equipo va partido a partido.

«Vamos día a día, partido a partido», dijo recientemente el entrenador en jefe Adam Foote, a través de NHL.com. «No vamos a mirar hacia adelante cuando el calendario se ponga difícil o partidos consecutivos ni nada de eso. Solo lo veremos un juego a la vez. Es un jugador de hockey inteligente».