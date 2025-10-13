Elisabeth d’Arvieu sobre el cambio de Mediwan hacia el ‘contenido en inglés’

Elisabeth d’Arvieu, directora ejecutiva de Mediwan, ha dicho que la decisión de trasladar su negocio de distribución de París a Londres, encabezado por la ex ejecutiva de All3Media International, Sally Habbershaw, era parte de una nueva estrategia para trasladar «el centro de gravedad de nuestra actividad de ventas internacionales» al Reino Unido.

La noticia llegó apenas un mes después de que la productora Plan B de Brad Pitt, en la que Mediador adquirió una participación mayoritaria hace tres años, anunció que abrirían una oficina en Londres dirigida por el productor de “Baby Reindeer”, Ed Macdonald.

«También queríamos hacer crecer, en general, nuestro contenido en inglés», dijo d’Arvieu sobre el negocio de distribución de Mediawan. «En cuatro años nos asociamos con Drama Republic… nos asociamos con See-Saw, lanzamos Plan B en Europa… Así que el contenido en inglés y el contenido internacional en general se estaba volviendo cada vez más clave».

«Y estamos muy, muy contentos de que Sally aporte su experiencia al mercado estadounidense en particular, que ha demostrado ser un desafío». […] y nos permitirá acelerar realmente en el lado de habla inglesa y en nuestro contenido de habla inglesa”.

D’Arvieu, que estaba conversando con la coeditora en jefe de Variety, Cynthia Littleton, habló en una conferencia de televisión con sede en Cannes. mipcomdonde también dio una idea de la decisión detrás de adquirir una participación en Plan B. «Somos un estudio europeo y seguiremos siendo un estudio europeo, pero sentimos la necesidad de estar en el mapa de los EE. UU.», explicó d’Arvieu. «Ser identificados por los comisionados y por los clientes. También queríamos cumplir la promesa que hicimos a nuestros talentos europeos, darles una exposición internacional adecuada y dar la exposición internacional adecuada a su arte. Y sabemos que los mercados estadounidenses son clave».

La jefa de Mediawan también admitió que parte de la razón para mudarse a una empresa estadounidense fue porque ella y sus colegas estaban «frustrados» por el hecho de que sus IP estaban siendo «explotadas en los EE. UU., no por nosotros». A saber, uno de los últimos proyectos de Plan B, actualmente en producción, es “Weekend Rebels”, que es una adaptación de una película alemana de Mediawan.

Littleton también preguntó si Mediawan tiene planes de moverse a áreas fuera de su negocio principal de cine y televisión, a lo que d’Arvieu reconoció que «la diversificación es clave». Citó grandes IP como la animación francesa “Miraculous” y la comedia dramática “Call My Agent” como ejemplos en los que “hay que explorar todo el potencial”, que podría incluir una experiencia musical, en vivo o productos de consumo.

También hay integración en el cine y la televisión, especialmente en las áreas de deportes y marcas de lujo. «No me refiero a la colocación de productos», explicó d’Arvieu. «Estoy hablando de contarles historias, de llegar a una audiencia de una manera diferente».