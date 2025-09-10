‘Elio’ obtiene Disney+ Fecha de lanzamiento de transmisión: Cómo ver en línea

La última película de Pixar «Elio«Comenzará a transmitir el 17 de septiembre en Disney+.

La aventura de ciencia ficción presenta a Elio, un niño desvalido con una imaginación activa que se encuentra inadvertidamente radiante hasta el comunicado, una organización interplanetaria con representantes de galaxias de todas partes. Identificado erróneamente como el embajador de la Tierra en el resto del universo, y completamente sin preparación para ese tipo de presión, Elio debe formar nuevos lazos con excéntricas formas de vida alienígenas, sobrevivir a una serie de pruebas formidables y de alguna manera descubrir quién está realmente destinado a ser.

La película animada, que se lanzó en los cines el 20 de junio, abrió en tercer lugar con $ 21 millones de 3.750 teatros. Su debut marcó un mínimo histórico para Pixar. La película aprovechó $ 72 millones en la taquilla nacional y $ 153 millones en todo el mundo.

«Elio» está dirigido por Adrian Molina, guionista y codirector del «Coco» ganador del Oscar de Pixar. Madeline Sharafian y Domee Shi también dirigieron la película. El elenco de voz incluye a Zoe Saldaña como la tía de Elio, Olga; Jameela Jamil como embajadora Questa; Brad Garrett como Lord Grigon; Brandon Moon como embajadora Helix; Shirley Henderson como Ooooo The Super Computer y Yonas Kibreab como Elio.

Pixar llegará a los cines el próximo año con dos películas: la película original «Hoppers» el 6 de marzo y la muy esperada secuela «Toy Story 5» el 19 de junio.