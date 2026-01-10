Eliminando a Mali con 10 jugadores, el gol de Iliman Ndiaye lleva a Senegal a las semifinales de la Copa Africana de Naciones 2025

Marruecos, VIVA – Selección Nacional Senegal asegurarse de ser el primer equipo en avanzar a las semifinales Copa Africana de Naciones 2025 después de someter Malí con un estrecho marcador de 1-0 en los cuartos de final. El partido que tuvo lugar en el Grand Stade de Tanger, Marruecos, el viernes 9 de enero de 2026 a las 23:00 horas estuvo marcado por una tarjeta roja y una sólida actuación de la zaga de Senegal.

El gol de la victoria lo marcó Iliman Ndiaye en el minuto 27. El delantero, en el que se confiaba para reaparecer desde el principio, aprovechó un balón suelto ante la portería de Mali después de que el portero Djigui Diarra no anticipara un centro que desembocó en área peligrosa. Este error fue inmediatamente castigado por Ndiaye que sin dudarlo metió el balón en la portería.

Desde el inicio del partido, Senegal parecía dominante con un mejor control del balón. Mali protestó al inicio del partido luego de que Lassine Sinayoko cayera en el área de penalti, pero el árbitro sudafricano rechazó el reclamo y la decisión fue confirmada por el VAR.

El desastre para Mali se produjo al final del primer tiempo. El capitán del equipo, Yves Bissouma, tuvo que abandonar el campo antes de tiempo tras recibir una segunda tarjeta amarilla en el minuto 45+3 por una falta en el centro del campo. La decisión del árbitro obligó a Mali a jugar nuevamente con 10 personas, como ya ocurrió en el anterior partido de octavos de final.

Aunque estaban en inferioridad numérica, Mali mostró un gran espíritu de lucha en la segunda mitad. Intentaron presionar varias veces y casi empataron gracias a una ocasión de Abdoulaye Diaby que obligó al portero senegalés Edouard Mendy a realizar una parada refleja a quemarropa.

Por otro lado, Senegal sigue siendo peligroso en el contraataque. Idrissa Gueye y Pape Gueye tuvieron oportunidades, pero Djigui Diarra estuvo impresionante para compensar sus errores en la primera mitad con varias paradas importantes.

Hasta que finalizaron los siete minutos del tiempo añadido, el marcador seguía 1-0. Senegal también avanzó a semifinales y desafiará al ganador del partido de cuartos de final entre Egipto y Costa de Marfil.