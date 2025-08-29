Eliminado del líder de la Comisión de la Cámara de Representantes III, esta es una fila de controversia ‘Crazy Rich Tanjung Priok’ Ahmad Sahroni, quien hizo una escena

Yakarta, Viva – Ahmad Sahroni Oficialmente cambió de la silla del liderazgo Comisión de la Cámara de Representantes III. El político del Partido Nasdem, conocido como Frank Speech Style, ahora se asigna como miembro de la Comisión de la Cámara de Representantes I, según el decreto de la facción Nasdem, que se firmó el viernes 29 de agosto de 2025.

La carta numerada F.Nasdem/768/DPR-RI/VIII/2025 fue firmada directamente por el presidente de la facción Nasdem Viktor Laiskodat y el propio Sahroni como secretario de la ftion. La decisión también fue confirmada por el Secretario General del Partido Nasdem, Hermawi Taslim.

«Rotación de rutina, no hay eliminación, solo un refresco», dijo Hermawi, el viernes 29 de agosto de 2025 citado por Viva.co.id

Con este cambio, el puesto de vicepresidente de la Cámara de Representantes de la Comisión III de Nasdem ahora está ocupada por Rusdi Masse Mappasessu. Mientras Sahroni fue transferido a la Comisión de la Cámara de Representantes I a cargo de la defensa, la comunicación, a las relaciones extranjeras.

Aunque su carrera política se clasifica como moncer, Ahmad Sahroni no está lejos de la atención pública. Antes de ser trasladado del Presidente del Liderazgo de la Comisión a cargo de los asuntos de aplicación de la ley, a menudo hizo declaraciones controvertidas. Aquí está la fila.

1. Llamar al llamado para dispersar al DPR como «el tonto del mundo»

La última controversia que arrastró el nombre de Sahroni fue su comentario sobre el discurso de la disolución del DPR. Durante una visita de trabajo en la Policía Regional de Sumatra del Norte el 22 de agosto de 2025, Sahroni mencionó a las personas que pidieron la disolución del DPR como un acto estúpido.

«Registro, la persona que dijo que rompió el DPR era un tonto en el mundo», dijo Sahroni.

Hizo hincapié en que las críticas al DPR eran legítimas, incluso él afirmaba no ser un problema si el consejo estaba blasfemado con palabras duras. Sin embargo, según él, el llamado para disolver el DPR fue excesivo e irrazonable. Esta declaración cosecha una fuerte reacción del público y viral en las redes sociales.

2. Culpe a los residentes sobre el incidente de TNI en Deli Serdang

En noviembre de 2024, Sahroni se destacó nuevamente después de sus comentarios relacionados con el ataque de docenas de miembros de TNI en residentes en Deli Serdang, North Sumatra. En su declaración, parecía culpar a los residentes que eran víctimas.

«Es así, nuestra gente a veces es arrogante por lo que, drogas, beber. Lo que se usa mal hoy es principalmente TNI, la policía y sus funcionarios. Pero no sabemos, la gente hace algo perjudicial para quién», dijo Sahroni.

El comentario inmediatamente cosechó críticas, incluso de LBH Medan que consideró que Sahroni no mostró empatía por las víctimas.

3. Sube sobre el juego en línea que resultó ser Hoaks

Todavía en 2024, Sahroni también hizo ruidoso después de subir un video de búsqueda que reclamó relacionado con casos de juego en línea en el Ministerio de Comunicación y Digital (Komdigi).

Sin embargo, más tarde, la oficina del Fiscal General negó el reclamo. El video se llamó relacionado con el caso de corrupción de Pt Doma Palma, no un juego en línea. Sahroni aclaró que la carga no era una declaración oficial, sino solo una pregunta sobre la verdad del video.

4. Pregunta el mecanismo KPT OTT

En una reunión con el KPK en agosto de 2024, Sahroni había cuestionado el mecanismo de la operación de arresto (OTT). Afirmó estar confundido por la terminología de OTT por el KPK y sugirió una mejor coordinación.

«Si la comunicación es buena, incluso podemos llevar la información al KPK. No protegeremos. Por favor, atraparemos a cualquiera que sea culpable, la apoyamos plenamente», dijo Sahroni.

Esta declaración causó una polémica porque se consideró debilitar el trabajo del KPK, aunque Sahroni continuó enfatizando que Nasdem apoyaba plenamente la policía.

5. MISMO OPOTIVO DE EMPLEADO DE RIDWAN KAMIL EN PILGUB JAKARTA

Otra controversia provino de sus palabras sobre el ex gobernador de West Java, Ridwan Kamil. Al responder las preguntas de los reporteros con respecto a la valla publicitaria de «OTW Yakarta» Ridwan Kamil en febrero de 2024, Sahroni hizo una declaración que se consideró subestimada.

«Si Ridwan Kamil es fácil para su oponente, es demasiado fácil, ja, ja.

Aunque finalmente enfatizó que no tenía la intención de avanzar en el Pilgub de Yakarta, la declaración había desencadenado un reemplazo en las redes sociales entre él y Ridwan Kamil.

El viaje político de Ahmad Sahroni está lleno de color. La figura conocida como ‘Rico loco tanjung priok‘Este es a menudo un titular no solo por su posición en el DPR, sino también por sus fuertes comentarios que causan controversia.