Eliminadas todas las cámaras de venta de entradas, dicen que son sólo «herramientas para ganar dinero»

Canadá, VIVA – El gobierno provincial de Ontario, Canadá, decidió retirar todas las cámaras. multa por exceso de velocidad Radares automáticos o de velocidad en la zona. Esta política se adoptó después de que el Primer Ministro Doug Ford calificara el dispositivo como nada más que una «obstrucción de efectivo» o una forma para que los gobiernos locales obtengan ingresos de las multas.

En su declaración, Ford evaluó que las cámaras de entradas no fueron efectivas para suprimirlas. violación tráfico, especialmente infracciones de velocidad. Según él, la multa enviada varias semanas después de que se produjera la infracción casi no tuvo ningún efecto disuasorio. También enfatizó que esta nueva política es parte de los esfuerzos del gobierno provincial por cambiar su enfoque en materia de seguridad vial.

Como se informó VIVA Automotriz de CarscoopsEl lunes 3 de noviembre de 2025, dentro de las próximas dos semanas, se eliminarán todas las cámaras automáticas de boletos en Ontario. En cambio, el gobierno instalará diversas infraestructuras físicas para calmar el flujo del tráfico, como badenes, rotondas e incluso señales con luces intermitentes.

Sin embargo, el ministro de Transporte de Ontario, Prabmeet Sarkaria, no ha explicado cuándo comenzarán a instalarse todas las nuevas instalaciones.

Esta política se volvió controvertida porque se consideró demasiado apresurada. Algunos grupos creen que esta decisión supone en realidad un riesgo para la seguridad de los usuarios de la vía. «Si incluso un peatón, especialmente un niño, se convierte en víctima durante este período de transición, la responsabilidad recae en el primer ministro», dijo Marit Stiles, líder del Nuevo Partido Democrático (NDP) de Ontario.

A pesar de recibir críticas, Ford insistió en que esta política eliminaba un sistema que era injusto para la sociedad. Prometió proporcionar fondos de ayuda para que el gobierno de la ciudad construya instalaciones de reemplazo que se consideren más efectivas para reducir la velocidad de los vehículos.

La medida de Ontario también va en contra de las políticas de otras regiones de América del Norte. En el estado de Maryland, por ejemplo, el gobierno ha endurecido las normas con un sistema de multas graduales que pueden alcanzar los 425 dólares para los infractores graves.

Varios estudios previos han demostrado que la existencia de cámaras automáticas de emisión de multas puede reducir el número de accidentes de tráfico. Sin embargo, para Ford, estos beneficios no son suficientes para cubrir las pérdidas financieras y el malestar público resultantes de un sistema que se considera beneficia al gobierno más que mejorar la seguridad vial.