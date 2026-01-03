Elijan el silencio y oren juntos por las víctimas del desastre

Jacarta – El cambio de 2026 en el centro de Yakarta trae una experiencia inusual para los amantes de la música y el entretenimiento. En medio del predominio de los fuegos artificiales en varios puntos de la capital, Panggung Sarinah presenta celebraciones Año Nuevo con un concepto más emotivo y significativo.

Miles de ojos se centraron en el «Tring». Unas 160.000 personas que llenaron el espacio Car Free Night eligieron dar la bienvenida a la medianoche con silencio y oración conjunta. Desplázate para descubrir de qué se trata la emoción, ¡vamos!

En lugar de una cuenta regresiva, el cambio de año en Sarinah estuvo lleno de un momento de silencio encabezado por seis líderes religiosos interreligiosos. Este momento es una pausa emotiva antes de que la música vuelva a tomar el escenario, así como un llamado a la empatía por las víctimas de los desastres naturales en Sumatra y otras regiones.

«En medio de esta alegría, queremos invitar a la gente a detenerse y sentir empatía por un momento. Esto no es sólo una celebración, sino una unión que tiene un significado más profundo», dijo Raisha Syarfuan, la figura al volante del PT Sarinah, citando su declaración del sábado 3 de enero de 2026.

Después de ese momento de silencio, Tiara Andini Apareció como uno de los principales imanes esa noche. Con su voz suave y emotiva logró crear una atmósfera cálida que mantuvo al público activo incluso sin la euforia de una típica fiesta de Año Nuevo.

La energía escénica luego aumentó gracias a la actuación de Molucan Soul. Este grupo de música presenta una combinación de ritmos modernos con los colores de la música tradicional del este de Indonesia, haciendo que audiencias de varias generaciones se balanceen y canten juntas.

No sólo la música popular, también elementos de las artes escénicas tradicionales son una parte importante de la serie de entretenimiento. La Danza Jaranan de Kediri y la Danza del Cálao, típica de la tribu Kenyah Dayak, se realizaron de manera impresionante, dando un fuerte toque visual y enriqueciendo la atmósfera del escenario.

La implicación de músicos y artistas en este evento también tiene un impacto real. A través de la recaudación de fondos realizada durante todo el evento, se recaudaron donaciones por valor de 3.125.431.673 IDR que se canalizaron a través de BAZNAS BAZIS DKI Jakarta para ayudar a la recuperación de las víctimas del desastre.