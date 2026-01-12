Elijah Wood se burla del regreso de Frodo en ‘La caza de Gollum’

Es Elías Madera ¿Regresará como Frodo en la nueva película de “El Señor de los Anillos”, “La caza de Gollum”? No le pregunten a Elijah Wood, aunque su coprotagonista Ian McKellen déjalo escapar el año pasado que Frodo y Gandalf volverían a la pantalla grande cuando la Tierra Media regrese a los cines en 2027.

«No puedo ni confirmar ni negar. Escuche, se puede confiar en un mago», dijo Wood. ScreenRant en Fan Expo New Orleans, provocando que el desliz de McKellen probablemente sea exacto. «Aparte de todo eso, no puedo confirmarlo. Estoy muy entusiasmado con la película. Creo que es realmente creativo ‘reunir a la banda'». Muchos de los jefes de departamento creativos han regresado y están nuevamente en ese espacio. filipa [Boyens] Creo que lo está coescribiendo y produciendo. Es en gran medida que el grupo original central se vuelva a reunir para contar esta historia, lo que se sentirá como una exploración realmente divertida de este personaje que todos amamos tanto. Y estoy muy emocionado.

“Estoy emocionado por Andy [Serkis] dirigirla», continuó Wood. «Se siente increíblemente apropiado que dirija una película sobre su personaje que realmente ha hecho suya. Estoy emocionado. Será genial. Y estoy emocionado de ver… Sé que su intención es hacer otras películas en este universo. Y eso es emocionante, interesante ver hacia dónde llega, pero muy emocionante”.

Warner Bros. anunciado por primera vez “La caza de Gollum” en el verano de 2024 y originalmente se dijo que estaría lista para los cines en 2026. Luego se retrasó hasta diciembre de 2027. Serkis está dirigiendo la tienda y una vez más protagoniza el papel principal, que ha estado interpretando mediante captura de movimiento desde “El Señor de los Anillos: Las Dos Torres” de 2002. Los esfuerzos de Serkis como director incluyen “Mowgli: Legend of the Jungle” y “Venom: Let There Be Carnage”.

Peter Jackson, quien dirigió las trilogías “El Señor de los Anillos” y “El Hobbit”, está produciendo “La caza de Gollum” con sus antiguos colaboradores de “Rings” Fran Walsh y Philippa Boyens. Warner Bros. destacó al anunciar “Gollum” que el trío “estará involucrado en cada paso del camino”.

Boyens dijo anteriormente revista imperio que «La caza de Gollum» es «una historia bastante intensa» que «sigue después de la fiesta de cumpleaños de Bilbo y antes de las Minas de Moria. Es una parte específica de una increíble historia no contada, contada desde la perspectiva de esta increíble criatura».

Serkis confirmó que Metro el año pasado llegó a Nueva Zelanda en septiembre para comenzar la preproducción de The Tentpole. Añadió en ese momento: «Estoy encantado de volver a la familia con la que me ha encantado trabajar durante muchos años y a un personaje del que no puedo escapar».

“La caza de Gollum” se estrenará en los cines el 17 de diciembre de 2027.