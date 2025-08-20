Elija un representante inteligente no solo un artista

Yakarta, Viva – Aumento polémico en la asignación de vivienda Los miembros del parlamento indonesio continuaron rodando y ahora arrastran los nombres de dos figuras del mundo del entretenimiento: director Joko Anwar y actriz y legisladora, Nafa Urbach.

Leer también: Más popular: Nafa Urbach fue atacado por los internautas hasta que se llamó enemigo de Nikita Mirzani



Joko Anwar, conocido por la voz vocal de las críticas sociales, expresó la sátira a través de la historia de Instagram. Compartió una captura de pantalla de una noticia titulada «Nafa Urbach Bela. Salario de DPR RP50 millones: No se puede obtener una residencia oficial, quédese en el embotellamiento de Bintaro. » Desplácese para conocer la información completa, ¡vamos!

No detenerse allí, Joko agregó comentarios picantes que invitan a la atención pública.

Leer también: Filas de la controversia de Nafa Urbach, la última respalda el aumento salarial del DPR de RP. 50 millones



«Entonces, los votantes, eligen un representante en el inteligente DPR, no solo un artista», escribió Joko Anwar, citado el jueves 21 de agosto de 2025.

Esta sátira de repente se convirtió en una discusión de ciudadanos. Muchos consideraron la declaración de Joko para representar la decepción de la gente de los representantes del pueblo, especialmente de las celebridades que se consideraron no comprender completamente la carga y el mandato de la política.

Leer también: La respuesta de los internautas sobre Nafa Urbach respalda el salario del DPR Rp50 millones: ese triste



Esta controversia comenzó con la declaración de Nafa Urbach, miembro de la Comisión de la Cámara de Representantes IX de la facción del Partido Nasdem. En un video viral, defendió la política de aumento de la subsidio de vivienda de Rp50 millones por mes.

«Hay muchos miembros del consejo de fuera de la ciudad», dijo Nafa, explicando que necesitaban un lugar para vivir cerca de Senayan para apoyar la movilidad laboral.

Incluso tocó su experiencia personal cuando tuvo que partir de su casa en Bintaro, South Tangerang.

«Solo de Bintaro, fueron atascos.

La declaración desencadenó una ola de críticas porque se consideraba insensible a la condición de la comunidad. El público considera que las quejas sobre la congestión no son comparables a la lucha de los ciudadanos para enfrentar un aumento en el precio de las necesidades básicas y las situaciones económicas difíciles.

Aunque no mencionó directamente sobre la capacidad de Nafa, se consideró que la sátira de Joko recordaba a los votantes que sean más selectivos para determinar quién merece sentarse en escaños parlamentarios.