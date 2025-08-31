Elija un guardia de situación doméstica, Prabowo debe asistir al desfile militar chino y conocer a Xi Jinping

Yakarta, Viva – Presidente Prabowo Subianto Canceló oficialmente su visita de estado a Beijing, PorcelanaA principios de septiembre de 2025. En la agenda, Prabowo originalmente estaba programado para reunirse directamente con el presidente Xi jinping Al mismo tiempo asistir desfile militar Masivo el 3 de septiembre.

Leer también: La refutación de personal sobre la noticia de Gibran Main Padel cuando Yakarta estaba rodeada de una manifestación



El Ministro de Estado (Mensesneg), así como un portavoz del presidente, Prasetyo Hadi, enfatizó que la razón principal de la cancelación era el deseo del presidente Prabowo de permanecer en el país, para monitorear directamente la situación que recientemente se calentó en varias regiones.

«Debido a la dinámica en el país, el presidente quiere continuar monitoreando directamente, también quiere continuar monitoreando directamente, luego también quiere liderar directamente y buscar los mejores acuerdos», dijo Praseteto Hadi en un comunicado oficial transmitido por la Secretaría Presidencial, sábado 30 de agosto de 2025.

Leer también: ¡Tres fracciones compactas! Gerindra, PDIP y Golkar acordaron que la asignación de DPR se eliminara



«Por lo tanto, el señor presidente Prabowo Subianto, con humildad y al disculparse con el gobierno chino, decidió no poder asistir a una invitación del gobierno chino», continuó.

Plan inicial: Desfile militar y reunión de Xi Jinping-Prabowo

Leer también: Cancelar a China, Prabowo eligió la situación en el país



Anteriormente, Prabowo estaba programado para asistir a un desfile militar celebrado por China para conmemorar 80 años de victoria en la guerra del pueblo chino contra la agresión japonesa y la guerra mundial antifascista. En el caso, el presidente Xi Jinping también invitó a 25 jefes de estado, incluido el presidente ruso Vladimir Putin y el líder norcoreano Kim Jong-un.

Praseteto Hadi agregó, además de las invitaciones de Beijing, el presidente Prabowo también recibió otra agenda importante en septiembre, una de las cuales fue una invitación para hablar en la 80a Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGA) en Nueva York el 23 de septiembre de 2025.

«En septiembre, hubo varias invitaciones de varios partidos, que invitaron al Sr. Presidente Prabowo Subianto, una de las cuales fue una invitación para él para asistir a la sesión anual de la ONU en Nueva York. Esta hizo una de las consideraciones para él al decidir si estaba presente o no para cumplir con la invitación del gobierno chino», dijo Pras.

Las condiciones domésticas son una prioridad

El decreto del Presidente de no Beijing no puede separarse de la situación doméstica. Del 25 de agosto al 3025, estalló una ola de acción masiva en varias ciudades, incluidas Yakarta, Makassar, Bandung, Solo, Semarang, Surabaya y Yogyakarta.

En Yakarta, la tensión aumentó el jueves 28 de agosto de 2025 después de un taxista de motocicleta en línea de 21 años, affan Kurniawan, fue asesinada por un vehículo táctico de la policía de Barracuda Brimob durante un choque masivo con funcionarios en el área de Hilir Bendungan, Centro de Jakarta.

Inicialmente, las masas rechazaron la asignación de vivienda del DPR y acusaron la actitud arrogante de los representantes del pueblo. Pero el incidente de la muerte de Affan hizo que la acción cambió más ampliamente, con las demandas de que el aparato sea más humanista frente a las manifestaciones.

La situación cada vez más acalorada hizo que el presidente Prabowo eligió permanecer en Indonesia, conduce directamente a esfuerzos de resolución y garantiza que se mantenga la estabilidad social.